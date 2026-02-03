Σε τιμή ρεκόρ πωλήθηκε σε δημοπρασία ο πίνακας «Coffee Shop in Madina Road»

Η δημοπρασία με τίτλο «Origins II» απέφερε 19,6 εκατομμύρια δολάρια, αρκετά πάνω από την αρχική εκτίμηση για 11,7-16,6 εκατομμύρια δολάρια.

Τη δεύτερη δημοπρασία έργων τέχνης και αντικειμένων πολυτελείας στη Σαουδική Αραβία διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο ο οίκος Sotheby’s με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Η δημοπρασία με τίτλο «Origins II» απέφερε 19,6 εκατομμύρια δολάρια, αρκετά πάνω από την αρχική εκτίμηση ότι θα συγκεντρώσει 11,7-16,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος κατέρριψε και ρεκόρ για έργο της καλλιτέχνιδας Safeya Binzagr. Το «Coffee Shop in Madina Road» πωλήθηκε για 2,1 εκατομμύρια δολάρια, δέκα φορές πάνω από την υψηλότερη εκτίμηση των 200.000 δολαρίων. Το αποτέλεσμα σχεδόν διπλασίασε το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για καλλιτέχνη από τη Σαουδική Αραβία, που είχε σημειωθεί το 2023, όταν πωλήθηκε 1,2 εκατομμύρια δολάρια έργο του Mohammed Al Saleem.

Η Safeya Binzagr, η οποία έθεσε τις βάσεις για την είσοδο των γυναικών στον κόσμο της τέχνης της Σαουδικής Αραβίας, πέθανε το 2024. Άρχισε να ασχολείται με την τέχνη όταν υπήρχαν ελάχιστες πολιτιστικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία καταγράφοντας αρχικά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα έθιμα που απειλούνταν από τον εκσυγχρονισμό.

Σπούδασε στο Κάιρο και στη Σχολή Καλών Τεχνών Saint Martins στο Λονδίνο, επέστρεψε στην πατρίδα της και διοργάνωσε με το πλούσιο εικαστικό της έργο στο σχολείο θηλέων Dar Al Tarbiya το 1968 μια από τις πρώτες εκθέσεις τέχνης από γυναίκα στη χώρα. To 1995 δημιούργησε το Darat Safeya Binzagr, το πρώτο πολιτιστικό κέντρο στη Σαουδική Αραβία.

Συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα κινημάτων, από τον Ιμπρεσιονισμό και την Ποπ Αρτ έως την Ψηφιακή και Εννοιολογική Τέχνη, η δημοπρασία Origins II αποτέλεσε για τους συλλέκτες, τόσο έμπειρους όσο και νέους, μια απαράμιλλη ευκαιρία να αποκτήσουν έργα μουσειακής ποιότητας που ενσαρκώνουν την καινοτομία, την κληρονομιά και την δεξιοτεχνία, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's.

Η δημοπρασία περιελάμβανε τρία έργα του Πικάσο, με κορυφαίο πίνακα που αγοράστηκε έναντι 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, επτά έργα του Ρόι Λίχτενσταϊν από την προσωπική συλλογή του καλλιτέχνη και της συζύγου του, πίνακα του Άντι Γουόρχολ που πουλήθηκε για λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, τέσσερις μεταξοτυπίες με τον Μοχάμεντ Άλι του Γουόρχολ για 352.000 δολάρια και έργα των Άνις Καπούρ και Τζέιμς Τάρελ.

Η δημοπρασία διοργανώθηκε στο Ριάντ παράλληλα με τα εγκαίνια της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Ντίρια και με την πρώτη Art Basel στη Ντόχα τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ