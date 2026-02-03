Συρία: Οι κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν στην κουρδική πόλη Καμισλί

Οι τοπικές κουρδικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Καμισλί σήμερα προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις.

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις άρχισαν να εισέρχονται σήμερα στην πόλη με πλειοψηφία Κούρδων κατοίκων Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, όπως προβλέπει συμφωνία ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους.

Ανταποκριτής του AFP που βρίσκεται στο σημείο είδε φάλαγγα των δυνάμεων ασφαλείας που αποτελούνταν από τεθωρακισμένα και οχήματα να προωθείται προς το Καμισλί, την κύρια πόλη με πλειοψηφία Κούρδων κατοίκων της αυτόνομης ζώνης που εγκαθίδρυσε η μειονότητα αυτή.

Το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε πως η φάλαγγα εισήλθε στο Καμισλί.

Η συμφωνία ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και τους Κούρδους, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, έχει στόχο να ενσωματώσει τους κουρδικούς θεσμούς και δυνάμεις στο συριακό κράτος.

Εξανεμίζει τις ελπίδες των Κούρδων ότι θα διατηρούσαν την αυτόνομη ζώνη που είχαν δημιουργήσει στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ρήμαξε τη χώρα από το 2011 έως το 2024.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού εισήλθαν χθες, Δευτέρα, στην πόλη Χασακέ, που ήταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Οι δραστηριότητες είχαν σταματήσει εντελώς το πρωί στην πόλη, όπου οι πλατείες και τα καταστήματα με κατεβασμένα ρολά έφεραν κουρδικές σημαίες στα χρώματα του κόκκινου, του λευκού και του πράσινου έχοντας στη μέση έναν λαμπρό ήλιο.

Ο επικεφαλής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, ο Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει πως μόνο μια «περιορισμένη δύναμη ασφαλείας» και όχι ο στρατός, θα εισέλθει στη Χασακέ και στο Καμισλί.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι ΣΔΔ θα ενσωματωθούν στον στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι ΣΔΔ ήταν η αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία που διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υποστηρίζουν στο εξής τη νέα εξουσία στη Συρία.

Κυβερνητικές δυνάμεις άρχισαν επίσης να αναπτύσσονται χθες βράδυ γύρω από το Κομπάνι, έναν κουρδικό θύλακα που βρίσκεται δυτικότερα, στην επαρχία Χαλέπι.

Η πόλη αυτή, που χωρίζεται εδαφικά από την κουρδική αυτόνομη ζώνη, είναι σύμβολο της πρώτης κουρδικής νίκης εναντίον του ΙΚ το 2015.

Ο ισλαμιστής πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα, που ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 την εξουσία του Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι αποφασισμένος να επιβάλει την εξουσία του στο σύνολο του συριακού εδάφους.

Με την ανάπτυξη των στρατευμάτων του στην κουρδική ζώνη, δεν απομένει παρά η περιοχή των Δρούζων Σουέιντα, στον νότο, που δεν έχει ακόμη περιέλθει υπό τον έλεγχό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ