Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Το 2026 άρχισε με χαμόγελα, ευχές και τη χαρά της επανένωσης. Η εθελοντική ομάδα της bwin εγκαινίασε τις δράσεις της νέας χρονιάς με την καθιερωμένη συνάντηση με τους διαμένοντες στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή», μέλος της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Η συνάντηση αυτή υπερβαίνει τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αποτυπώνοντας τη συνέχεια μιας σχέσης χτισμένης με εμπιστοσύνη, συνέπεια και πραγματική διάθεση προσφοράς.

Η δράση αυτή αποτέλεσε την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που είχε δοθεί τα Χριστούγεννα, όταν οι εθελοντές της bwin επισκέφθηκαν τη Στέγη «Φωτεινή» για να προσφέρουν δώρα και να μοιραστούν μαζί με την ομάδα τη χαρά των γιορτών. Τότε η δέσμευση ήταν σαφής: να ξανασυναντηθούν σύντομα, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Η τήρηση αυτής της υπόσχεσης ανέδειξε στην πράξη τις αξίες της συνέπειας, της υπευθυνότητας και της διαρκούς παρουσίας που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές δράσεις της bwin.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με ένα όμορφο brunch, όπου οι εθελοντές του βραβευμένου brand και οι ωφελούμενοι της Στέγης πέρασαν ένα χαλαρό και ευχάριστο πρωινό. Αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά, συζήτησαν για τις πρόσφατες γιορτές και μοιράστηκαν σκέψεις, εμπειρίες και καθημερινές στιγμές.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας ήταν η αποκάλυψη του φλουριού, το οποίο έτυχε στην Ευαγγελία, μέλος της ομάδας της Στέγης «Φωτεινή». Η χαρά και ο ενθουσιασμός που ακολούθησαν έδωσαν έναν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στη συνάντηση, ενισχύοντας το κλίμα Αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας για τη νέα χρονιά.

Η συγκεκριμένη δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία της bwin με την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, καθώς και τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτυχθεί με τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Πρόκειται για μια συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον σεβασμό και στη βαθιά κατανόηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων ανθρώπων, με στόχο τη διαρκή και μετρήσιμη κοινωνική προσφορά.

Η bwin παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποιώντας δράσεις που δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας. Μέσα από συνέπεια, σεβασμό και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, το βραβευμένο brand συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.

