Νέα άνοδος στο ΧΑ με σταθερά αυξημένο τζίρο

Παρά το «γύρισμα» των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών σε αρνητικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατάφερε να διαφοροποιηθεί και να ενισχυθεί εκ νέου την Τρίτη, σημειώνοντας νέα πολυετή υψηλά.

Η αγορά συνεχίζει να κινείται στον «απόηχο» της πρόσφατης απόφασης της MSCI να επισπεύσει τη διαδικασία αναβάθμισής της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων, δείχνοντας πολύ ενθαρρυντικά σημάδια ωριμότητας τόσο ως προς την απορρόφηση της προσφοράς όσο και ως προς τη διάχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και πέραν της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Εκεί όπου σήμερα οι τράπεζες είχαν εκ νέου την… τιμητική τους, καθώς στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών διακινήθηκε τζίρος 279,72 εκατ. ευρώ – €99,6 εκατ. στην Alpha Bank, €71,87 εκατ. στη Eurobank, €55,15 εκατ. στην ΕΤΕ και €53,10 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς.

Πέρα από τον τραπεζικό κλάδο, που υπεραποδίδει σταθερά, υπήρξαν και μη τραπεζικά blue chips που ξεχώρισαν, όπως οι Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η δεύτερη βρίσκεται μάλιστα στην κορυφή των κερδών στον FTSE Large Cap από την αρχή του έτους, ενισχυμένη συνολικά σε ποσοστό 34,54%.

Εκτός μεγάλης κεφαλαιοποίησης, στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη, ξεχώρισε ο τίτλος της Lavipharm, που έκλεισε με άνοδο 6,57% στα 1,39 ευρώ και, με 9 ανοδικά κλεισίματα στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις, η μετοχή διεύρυνε τα κέρδη της εντός του 2026 στο 43,7%.

Τεχνικά, η αγορά δείχνει έτοιμη να δοκιμάσει αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν, ο σταθερά αυξημένος τζίρος που σήμερα διαμορφώθηκε σε 435,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €63,14 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Όλα αυτά, εν αναμονή των αποτελεσμάτων που ξεκινούν να ανακοινώνουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι ελληνικές εισηγμένες, αλλά και της απόφασης για την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στις 10 Φεβρουαρίου.

Την Τρίτη, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,13 μονάδες με κέρδη 1%, έχοντας βρεθεί στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών στο υψηλό των 2.379,56 μονάδων.

Με κέρδη 1,73% στις 2.822,02 μονάδες το κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη, όπου πτωτικά κινήθηκαν μόνο οι Eurobank και Credia.

Στο σύνολο του ταμπλό 63 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 53 που υποχώρησαν και 34 που έκλεισαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,2:1.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Motor Oil έκλεισε ενισχύθηκε 3,17% στα 35,10 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 3,14% στα 34,20 ευρώ, και ακολούθησαν οι Τρ. Κύπρου και Viohalco με κέρδη 2,75% και 2,51% αντίστοιχα. Το top-5 συμπλήρωσε η ΕΤΕ με άνοδο 2,44% στα 15,71 ευρώ.

Ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 2% ακολούθησαν οι μετοχές των Alpha Bank (+2,33%), Optima (+2,26%) και Τρ. Πειραιώς (+2,16%). Στο +1,5% και τα 9,13 ευρώ ολοκλήρωσε η Helleniq Energy, στο +1,41% η Jumbo στα 25,84 ευρώ, ενώ για την Coca-Cola HBC τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,07% στα 47,10 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των ElvalHalcor (+0,97%), ΔΑΑ (+0,45%), Σαράντης (+0,44%), Aegean (+0,40%) και ΟΠΑΠ (+0,17%), ενώ η ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη στα 20,10 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Aktor και ΕΥΔΑΠ υποχωρώντας 1,47% και 1,12% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Metlen (-0,71%), Cenergy (-0,52%), Eurobank (-0,40%), Lamda Development (-0,28%), Τιτάν (-0,18%) και ΟΤΕ (-0,12%).