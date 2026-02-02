Oracle: Σχεδιάζει επένδυση έως 50 δισ. δολ. στο cloud

Νέες επενδύσεις έως 50 δισ. δολ. σχεδιάζει η Oracle για την κατασκευή πρόσθετης χωρητικότητας υποδομής cloud, για να καταφέρει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Νέες επενδύσεις έως 50 δισ. δολάρια σχεδιάζει η Oracle για την κατασκευή πρόσθετης χωρητικότητας υποδομής cloud, για να καταφέρει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τους μεγαλύτερους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των Advanced Micro Devices Inc., Meta Platforms Inc., Nvidia Corp., OpenAI, TikTok Inc. και xAI Corp., όπως ανέφερε η εταιρεία.

Ο κολοσσός της τεχνολογίας σχεδιάζει να συγκεντρώσει τα κεφάλαια φέτος μέσω ενός συνδυασμού πωλήσεων χρέους και μετοχών για την κατασκευή πρόσθετης χωρητικότητας υποδομής cloud, το οποίο είναι ενδεικτικό της κλίμακας χρηματοδότησης που απαιτείται για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον αντίποδα, η ανακοίνωση συμπίπτει με τους επίμονους φόβους της αγοράς για το εάν οι μαζικές επενδύσεις που συνδέονται με το ΑΙ τελικά θα αποδώσουν. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 50% από την τιμή ρεκόρ της στις 10 Σεπτεμβρίου, εξαφανίζοντας περίπου 460 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία.

Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει ωθήσει την ελεύθερη ταμειακή ροή της Oracle σε αρνητικό επίπεδο, όπου αναμένεται να παραμείνει μέχρι το 2030, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες τα επόμενα χρόνια, κυρίως σε ημιαγωγούς και μισθώσεις.

«Εάν η Oracle καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση, θα αρχίσει να βγαίνει από το σημαντικό κενό στο οποίο έχει βρεθεί», δήλωσε ο Τζιλ Λούρια, αναλυτής στην DA Davidson & Co, ωστόσο τονίζει πως η

Η εταιρεία δανείστηκε 18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε μια από τις μεγαλύτερες προσφορές εταιρικών ομολόγων της χρονιάς, με τον Λούρια να τονίζει πως η αγορά ομολόγων μπορεί να μην έχει όρεξη για τόσο μεγάλο χρέος επενδυτικής διαβάθμισης από την Oracle, δεδομένων των υφιστάμενων δεσμεύσεών της.