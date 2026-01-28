NBG Securities: Περιθώρια για περαιτέρω άνοδο στο ΧΑ το 2026 - Τα top picks

Θετικές προοπτικές και περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τις ελληνικές μετοχές «βλέπουν» οι αναλυτές της NBG Securities, προσδιορίζοντας το περιθώριο ανόδου των τίτλων που καλύπτει η χρηματιστηριακή στο 13%.

Θετικές προοπτικές και περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τις ελληνικές μετοχές «βλέπουν» οι αναλυτές της NBG Securities, προσδιορίζοντας το περιθώριο ανόδου των τίτλων που καλύπτει η χρηματιστηριακή στο 13%.

Όπως σημειώνει η NGB Sec., το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει υποστηρικτικό για τα επόμενα δύο χρόνια, με την αύξηση του ΑΕΠ να υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η εταιρική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με ρυθμό άνω του 7%. Εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα στηρίξει τις αποτιμήσεις, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι μερισματικές αποδόσεις είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ομοειδών αγορών και οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, ιδίως στον κρίσιμο τραπεζικό κλάδο, παρά τη σταδιακή μείωση του discount.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της η NGB Securities, η ισχυρή πρόσφατη υπεραπόδοση της αγοράς περιορίζει τη δυναμική, ενώ η πρόσφατη κλιμάκωση των διατλαντικών εντάσεων και η αβεβαιότητα γύρω από δασμούς και το διεθνές εμπόριο έχουν επιβαρύνει το βραχυπρόθεσμο επενδυτικό αφήγημα για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με ενδεχομένως αρνητική επίδραση και για την Ελλάδα.

«Επιπλέον, όπως και στις περισσότερες αγορές της ΕΕ, το μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για τις αποδόσεις φέτος, αν και η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη θέση ως προς αυτό», σχολιάζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής.

Καταλύτες η αναβάθμιση και το deal Euronext - ΕΧΑΕ

Αναφορικά με την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, η NGB Securities σημειώνει πως, αν και ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος της αναβάθμισης στις καθαρές ροές κεφαλαίων και στην πορεία της αγοράς παραμένει αβέβαιος, εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου θα είναι θετικός, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή των ελληνικών μετοχών στην «κανονικότητα», προσελκύοντας σημαντικά μεγαλύτερους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μία ακόμη διαρθρωτική εξέλιξη που είναι πιθανό να καθορίσει την επόμενη φάση των ελληνικών μετοχών είναι η ενσωμάτωση του ΧΑ στο οικοσύστημα της Euronext, που θα επιτρέψει στην Αθήνα να συνδεθεί με μια βαθιά, πανευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι η μετάβαση σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού θα απλοποιήσει τις μετασυναλλακτικές διαδικασίες, θα μειώσει τα κόστη και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτοί οι δύο βασικοί καταλύτες συνθέτουν ένα ισχυρό επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές μετοχές τα επόμενα χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά η NBG Securities.

Top - picks για το 2026

Με κριτήρια τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, την ορατότητα σε επίπεδο ανάπτυξης, τους ισχυρούς ισολογισμούς και τις ελκυστικές αποτιμήσεις, οι κορυφαίες επιλογές της NBG Securities για το 2026 είναι οι Metlen και Motor Oil, ως επιλογές αξίας με ισχυρούς ισολογισμούς και καλή μερισματική απόδοση, που προσφέρουν παράλληλα έκθεση στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης.

Επίσης η Profile, ως εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προσφέρει το υψηλότερο περιθώριο ανόδου σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Η NBG Securities δίνει για τη μετοχή της Metlen τιμή-στόχο στα 60,50 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 40%, για τη μετοχή της Motor Oil στα 41,00 ευρώ (περιθώριο ανόδου 25%), για την Profile δίνει τιμή-στόχο 10,00 ευρώ (περιθώριο ανόδου 28%) και για την Τρ. Πειραιώς η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 9,90 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 20%.