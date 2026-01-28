Bank of America: Top pick στην Ελλάδα η Eurobank, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €5,64

Ως κορυφαίο top pick μεταξύ των ελληνικών μετοχών ξεχωρίζουν την Eurobank οι αναλυτές της Bank of America, δίνοντας αυξημένη τιμή-στόχο στα 5,64 ευρώ (από 4,86 ευρώ προηγουμένως), που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 33,7%.

Η BofA σχολιάζει ότι η Eurobank «βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να υπεραποδώσει το 2026», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι διαπραγματεύεται σε ελκυστικές αποτιμήσεις (2027E 8x P/E, 1,4x P/TBV) με ROTE 18%, και περιγράφει μια εικόνα θετικών θεμελιωδών μεγεθών, λόγω:

- της διαφοροποίησης σε αγορές υψηλής ανάπτυξης/υψηλών NIM σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και στη Διαχείριση Πλούτου (WM) και την ασφάλιση ζωής,

- της δυνατότητας περαιτέρω συνεργειών με την Ελληνική Τράπεζα και την Eurolife και

- της προοπτικής ανόδου των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) μέσω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης σε όλες τις αγορές, και ισχυρότερων μειώσεων στο κόστος καταθέσεων.

Βασικοί καταλύτες

Μεταξύ των βασικών καταλυτών για τη μετοχή η BofA επισημαίνει την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI. Μια τέτοια αναβάθμιση εκτιμάται από τη Bank of America ότι θα είναι θετική μακροπρόθεσμα καθώς τα κεφάλαια που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές θα χτίζουν θέσεις και θα βελτιώνονται η ρευστότητα και η ορατότητα των ελληνικών μετοχών. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί να υπάρξει πίεση λόγω πωλήσεων από κεφάλαια EM, ενώ τα κεφάλαια DM θα προσθέτουν σταδιακά θέσεις λόγω χαμηλών αρχικών σταθμίσεων στους δείκτες.

«Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε χαμηλότερο κίνδυνο για τη Eurobank» σημειώνει η BofA, καθώς η Ελλάδα συγκρίνεται ευνοϊκά έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης, η αγορά της αποτιμάται σε ευρώ, ενώ οι πολιτικοί και μακροοικονομικοί κίνδυνοι είναι χαμηλοί. Αυτό, όπως λένε οι αναλυτές της BofA, αναμένεται να οδηγήσει σε ταχεία λήψη θέσεων από επενδυτές DM. Επιπλέον, πάνω από το 50% των κερδών της Eurobank προέρχεται από Βουλγαρία και Κύπρο, γεγονός που επιτρέπει σε περισσότερα κεφάλαια EM να διατηρήσουν θέσεις στη μετοχή, σε σχέση με άλλες ελληνικές τράπεζες.

Ως καταλύτης λειτουργεί και η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, γεγονός που ενισχύει άμεσα τα καθαρά έσοδα από τόκους για τη Eurobank κατά 20 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ, μεταξύ άλλων, αναμένεται να προσθέτει στη Eurobank περίπου €0,3 δισ. νέων δανείων ανά τρίμηνο (κυρίως λιανικής), με περιθώρια περαιτέρω αύξησης, ιδίως λόγω των χαμηλών στεγαστικών επιτοκίων στη χώρα.

Επιπλέον, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Bank of America, η Κύπρος είναι πιθανό να ενταχθεί στη Ζώνη Σένγκεν το 2026, κάτι που θα βελτιώσει την πρόσβαση στην ΕΕ και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η BofA εκτιμά ότι αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη Eurobank να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα ρευστότητα της Ελληνικής Τράπεζας και να βελτιώσει τη γραμμή των προμηθειών.