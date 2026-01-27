Morgan Stanley: Βλέπει εκροές $800 εκατ. στο ΧΑ λόγω MSCI και μεγάλα περιθώρια ανόδου στις τράπεζες

Το ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται σε sweet spot μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών και προσελκύει ήδη αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες αγορές, σχολιάζει ο οίκος.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται σε sweet spot μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών και προσελκύει ήδη αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες αγορές, αν και ξεκινά από χαμηλή αφετηρία, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Morgan Stanley.

«Από την πλευρά των παθητικών ροών, δεν αναμένουμε ότι ο FTSE και/ή ο STOXX θα έχουν ουσιαστική επίδραση στις ελληνικές μετοχές, με τις εκτιμώμενες ροές να είναι μικρότερες των 300 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε περίπου μία ημέρα συναλλαγών» σημειώνει ο οίκος. «Η πορεία προς την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά από την MSCI εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των επενδυτών αναδυόμενων αγορών αναμένεται να παραμείνει τοποθετημένη στις ελληνικές μετοχές εντός του έτους, ενώ οι επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται να αναδειχθούν ως σταδιακοί αγοραστές».

«Η Ελλάδα αποτελεί την προτιμώμενη αγορά μας στην αναδυόμενη Ευρώπη, χάρη στο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, την πολιτική σταθερότητα και τις μη απαιτητικές αποτιμήσεις, σε συνδυασμό με ισχυρή δυναμική κερδών» αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου. Προσθέτουν μάλιστα ότι έχουν δεχθεί ορισμένες επιφυλάξεις για τη σύσταση overweight για την Ελλάδα, με επενδυτές να αμφισβητούν τα περιθώρια ανόδου μετά την εντυπωσιακή συνολική απόδοση 83% (σε όρους δολαρίου) που κατέγραψε ο MSCI Greece το 2025, επίδοση που τον κατέταξε πρώτο στην περιοχή EEMEA και μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων αγορών παγκοσμίως, τόσο μεταξύ των ανεπτυγμένων όσο και μεταξύ των αναδυόμενων αγορών.



Αν και δεν αναμένουν επανάληψη μιας τέτοιας επίδοσης το 2026, θεωρούν ότι οι θετικοί παράγοντες του 2025 θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά. Μεταξύ άλλων, σχολιάζουν ότι η Ελλάδα προχωρά σε μειώσεις φόρων, μια σπάνια εξέλιξη για την Ευρώπη, η οποία αναμένεται να στηρίξει την κατανάλωση.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Morgan Stanley ότι το ευρώ θα ενισχυθεί έναντι του δολαρίου (στο 1,23 έως το β΄ τρίμηνο του 2026), αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ώθηση στις ελληνικές μετοχές στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προτίμηση στις τράπεζες

Η Morgan Stanley προτείνει έκθεση στην Ελλάδα μέσω των τραπεζών, σημειώνοντας ότι οι μέσες εκτιμήσεις για την κερδοφορία του κλάδου παραμένουν σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από το ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο.

Αναφορικά με τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ο οίκος σημειώνει ότι έχουν υστερήσει σε σχέση με την αύξηση των κερδών την τελευταία πενταετία και ότι οι αποτιμήσεις χρειάζεται να καλύψουν αυτό το κενό. Μεταξύ άλλων, σχολιάζουν πως μια ανάκαμψη στα στεγαστικά δάνεια θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ κερδοφορίας, αν και αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις πολιτικής από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των περιορισμών στην προσφορά κατοικιών.

Οι ελληνικές μετοχές έχουν ακόμη περιθώρια σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές, αναφέρουν επίσης οι αναλυτές της Morgan Stanley. Ειδικά για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, εξηγούν πως, αν το discount τους εξαφανιζόταν, τότε θα μπορούσε να προκύψει επιπλέον περιθώριο ανόδου 17%-28%. Παράλληλα, μια επιστροφή στα προ της κρίσης επίπεδα του τεκμαρτού κόστους ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες θα μπορούσε να συνεπάγεται άνοδο περίπου 20%, με τις λοιπές συνθήκες αμετάβλητες.

Αναβάθμιση από MSCI

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από της MSCI θα ενισχύσει αρχικά το ενδιαφέρον των επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες αγορές. Αν πράγματι έρθει η αναβάθμιση, θα μπορούσε να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμους κινδύνους, αλλά αυτό θα προκύψει σε μεταγενέστερο στάδιο και μόνο μετά από πιθανή περαιτέρω υπεραπόδοση.

Οι αναλυτές του οίκου αναφέρονται σε άλλα ιστορικά προηγούμενα τέτοιων αναβαθμίσεων, όπως και στην περίπτωση της ελληνικής αναβάθμισης του 2001, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι τότε συνθήκες δεν είναι συγκρίσιμες με τις σημερινές.

Το βασικό ζήτημα, όπως λένε, είναι η στάθμιση στους δείκτες. Μια αναβάθμιση θα μετακινούσε την Ελλάδα από μια μεσαίου μεγέθους συμμετοχή στον MSCI EEMEA σε μια πολύ μικρότερη συμμετοχή στον MSCI Europe. Όσον αφορά τις κεφαλαιακές ροές, η Morgan Stanley αναμένει μικρές καθαρές παθητικές εισροές περίπου 0,6 δισ. δολαρίων και τονίζει ότι βασικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι οι ενεργητικές ροές.

Ενδεχόμενη πλήρης αποεπένδυση από τα EM long-only funds θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκροές 9,4 δισ. δολαρίων, ενώ οι επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών που θα χτίσουν θέσεις θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 7,9 δισ. δολάρια σε εισροές, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πωλήσεις από EM επενδυτές. Σε καθαρή βάση, οι ελληνικές μετοχές ενδέχεται να δουν ήπιες εκροές περίπου 0,8 δισ. δολαρίων (τέσσερις ημέρες συναλλαγών). Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, εφόσον τα θεμελιώδη παραμείνουν ισχυρά, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών είναι πιθανό να αυξήσουν την έκθεσή τους στις ελληνικές μετοχές.