Piraeus Securities: Υψηλά διψήφια κέρδη για τις ελληνικές μετοχές το 2026 – Τα 6 top picks

Η ελληνική αγορά εισέρχεται στο 2026 με θετική δυναμική και, ενώ οι βασικοί μοχλοί το 2025 ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας και οι χαμηλές αποτιμήσεις, οι αποδόσεις του 2026 αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την αύξηση των κερδών και τα μερίσματα, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν ήδη ανακάμψει σημαντικά, σχολιάζει σε ανάλυσή της για τις προοπτικές του 2026 η Piraeus Securities.

Οι αναλυτές της Piraeus Sec. αναμένουν ότι οι ελληνικές μετοχές να καταγράψουν υψηλά διψήφια κέρδη σε επίπεδο τιμών, με συνολικές αποδόσεις (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) άνω του 20%.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν πως η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ΧΑ από τη Euronext, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αναταξινόμηση της αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από μεγάλους παρόχους δεικτών όπως οι MSCI, FTSE Russell και Stoxx εντός του 2026, θα στηρίξουν υψηλότερες αποτιμήσεις.

Για το 2026 η χρηματιστηριακή ξεχωρίζει τα εξής βασικά θέματα:

• Οικονομική ανάπτυξη και δημοσιονομική ανθεκτικότητα: Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,4% το 2026 (σύμφωνα με τον ελληνικό προϋπολογισμό), με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% του ΑΕΠ το 2026, ενώ η διατήρηση πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων 2,5%–3% του ΑΕΠ θα ενισχύσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιοπιστία του Δημοσίου.

• Δημοσιονομικά μέτρα ύψους €1,7 δισ. αναμένεται να στηρίξουν την κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 70% του ΑΕΠ.

• Τελευταίο έτος του RRF: Το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει τα €16 δισ., από €14 δισ. το 2025.

• Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS): Αναμένεται αύξηση της τάξης του 10% περίπου ετησίως, για την περίοδο 2026-2027.

• Αποδόσεις μετοχών: Αναμένονται συνολικές αποδόσεις άνω του 20%, μέσω ανόδου των τιμών και μερισματικών αποδόσεων. Η αναμενόμενη αναταξινόμηση σε ανεπτυγμένη αγορά θα στηρίξει και περαιτέρω αναβάθμιση αποτιμήσεων.

Σε ό,τι αφορά την αναταξινόμηση του ΧΑ στις Ανεπτυγμένες Αγορές, η Piraeus Securities σχολιάζει ότι αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Κορυφαίες επιλογές και νέες τιμές-στόχοι

Ως top picks για το 2026 η Piraeus Sec. ξεχωρίζει τις μετοχές των Alpha Bank, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, ΔΕΗ και Τιτάν.

Για την Alpha Bank η Piraeus Sec. σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ότι η αποτίμησή της δικαιολογεί premium, λόγω της στρατηγικής εμπορικής και μετοχικής σχέσης με την UniCredit, και δίνει νέα τιμή στόχο στα 5,50 ευρώ, από 4,10 ευρώ προηγουμένως.

Για τη Eurobank σημειώνει ότι προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, κερδοφορίας και αποδόσεων προς τους μετόχους (payout τουλάχιστον 60%), και δίνει νέα τιμή-στόχο 5,20 ευρώ, από 4,30 ευρώ προηγουμένως.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Piraeus Sec. εκτιμά το περιθώριο ανόδου σε 25%, με βάση τη νέα τιμή-στόχο στα 40 ευρώ (από 31 ευρώ προηγουμένως). Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ένα «ελκυστικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο –μετά την ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού– αποτιμάται στα €3 δισ. (περίπου €30 ανά μετοχή), ενώ ο κατασκευαστικός τομέας προσθέτει €1,1 δισ., με οδηγό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 9 δισ. ευρώ».

Για τη μετοχή της Jumbo η Piraeus Sec. σημειώνει ότι η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής δημιουργεί ευκαιρία τοποθέτησης, δίνοντας τιμή-στόχο 34,20 ευρώ (από 37,50 ευρώ προηγουμένως), επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αναμένει για την εισηγμένη αύξηση του μικτού περιθωρίου κατά 10 μ.β. στο τρέχον οικονομικό έτος και σχετικά σταθερή πορεία στη συνέχεια, και περιθώριο EBITDA γύρω στο 36% τα επόμενα έτη.

Για τη ΔΕΗ η Piraeus Sec. δίνει νέα τιμή-στόχο στα 23,80 ευρώ, σημειώνοντας ότι το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο της εισηγμένης για την περίοδο 2026-2028 διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή της τροχιά, και ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με discount περίπου 30% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού, την οποία χαρακτηρίζει ως «αδικαιολόγητη» δεδομένης της υψηλής αναμενόμενης αύξησης κερδών.

Για τον τίτλο της Τιτάν, η Piraeus Sec. αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της, ενσωματώνοντας τις πρόσφατες εξαγορές του Ομίλου σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ. Η χρηματιστηριακή σχολιάζει επίσης ότι οι στρατηγικά τοποθετημένες μονάδες του Τιτάνα σε Αίγυπτο, Τουρκία και Ελλάδα τον τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση για πιθανές προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα και την Ουκρανία, υπό την επιφύλαξη γεωπολιτικών και αγοραίων εξελίξεων. Η νέα τιμή-στόχος για τη μετοχή τοποθετείται στα 65,40 ευρώ, από 53,50 ευρώ προηγουμένως.