Χρυσός: «Αγγίζει» το ιστορικό ορόσημο των 5.000 δολαρίων

Ακάθεκτο συνεχίζει το ράλι του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να βρίσκεται καθ' οδόν για να πιάσει το ιστορικό ορόσημο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, με τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις ανανεωμένες απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να δίνουν την δική τους ώθηση σ' αυτή την εντυπωσιακή επίδοση.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού σκαρφάλωσε νωρίτερα σήμερα στο ιστορικό υψηλό των 4.967 δολαρίων και οδεύει να καταγράψει εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 8%, λόγω του ασθενέστερου δολαρίου. Το ασήμι ανέβηκε επίσης σε ιστορικό υψηλό, και διαπραγματεύεται λίγο κάτω από το «φράγμα» των 100 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ την τριπλέτα των μετάλων συμπληρώνει η πλατίνα, που επίσης κατέγραψε νέο ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, το δολάριο, βρίσκεται σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομάδα του σε επτά μήνες - καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους περισσότερους αγοραστές.

Αυτή την ώρα ο χρυσός spot βρίσκεται στα 4.933,61 δολάρια, ενισχυμένος κατά 0,49%, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα 98,89 δολάρια, κερδίζοντας 2,87%.

«Ο χρυσός υφίσταται μια συνεχή ανατίμηση καθώς εμφανίζονται ρωγμές στην παγκόσμια τάξη που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε στο Bloomberg ο Yuxuan Tang, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην Ασία στην J.P. Morgan Private Bank. «Οι επενδυτές βλέπουν όλο και περισσότερο τον χρυσό ως αξιόπιστη προστασία έναντι αυτών των δύσκολων κινδύνων» τόνισε.

Μετά την καλύτερη ετήσια απόδοσή από το 1979, ο χρυσός έχει επεκτείνει το ιλιγγιώδες ράλι του και κερδίζει περαιτέρω 15% στις αρχές του τρέχοντος έτους. Οι νέες επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς και η στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και οι απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, έχουν δώσει ώθηση στο λεγόμενο «debasement trade», όπου οι επενδυτές αποσύρονται από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα υπέρ εναλλακτικών καταφυγίων όπως ο χρυσός.

«Η προσφορά χρυσού δεν επαρκεί για να διαφοροποιήσει την αγορά των ΗΠΑ και την πολιτική ένταση, γεγονός που καθιστά τα ανώτατα όρια τιμών μάλλον εύθραυστα», δήλωσε ο Αχμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Ltd Group.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά από την προηγούμενη εκτίμηση των 4.900 δολαρίων, επικαλούμενη την εντεινόμενη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές και κεντρικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, η οποία κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο όσον αφορά τις αναφερόμενες αγορές χρυσού, ενέκρινε αυτή την εβδομάδα σχέδια για την αγορά άλλων 150 τόνων καθώς προετοιμάζεται για περισσότερη γεωπολιτική αστάθεια. Εν τω μεταξύ, τα ομόλογα των ΗΠΑ που κατέχει η Ινδία έχουν μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας, καθώς ο χρυσός και άλλες εναλλακτικές καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο, ακολουθώντας μια ευρύτερη μετατόπιση ορισμένων οικονομιών από τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα την επιλογή του Τραμπ για την επόμενη προεδρία της Fed, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, επαναλαμβάνοντας ότι έχει κάποιον στο μυαλό του για τη θέση.

Το ασήμι, βασιζόμενο στο ράλι του χρυσού, έχει υπερτριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο. Η σύγχυση γύρω από μια ενημέρωση της κινεζικής πολιτικής σχετικά με τις άδειες εξαγωγής έχει ενισχύσει την αντίληψη της σπανιότητας, ενώ η αγορά παραμένει εξαιρετικά ασταθής ακόμη και μετά την αποχή των ΗΠΑ από την επιβολή γενικών δασμών εισαγωγής σε κρίσιμα ορυκτά, όπως το ασήμι και η πλατίνα.