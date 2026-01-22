ΧΑ: Εκτίναξη σε νέα υψηλά για τον Γενικό Δείκτη και αυξημένος τζίρος

Στα υψηλά ημέρας, και μάλιστα με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων πέντε περίπου μηνών, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης. Υπεραπόδοση σε μη τραπεζικά blue chips.

Τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων πέντε περίπου μηνών σημείωσε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ράλι ανακούφισης.

Η αποκλιμάκωση, έστω σε επίπεδο ρητορικής, της κρίσης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αναφορικά με τη Γροιλανδία, και βεβαίως η απομάκρυνση του κινδύνου ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, επέτρεψαν στις αγορές να επιστρέψουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς και να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ημερών.

Ασφαλώς, το γεγονός ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα στις Βρυξέλλες, παρά τις τελευταίες εξελίξεις, καταδεικνύει ότι το «ρήγμα» μεταξύ των δύο πλευρών δεν επουλώνεται αυτομάτως.

Εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος, και παρά την προειδοποίηση της HSBC για τις προοπτικές των ελληνικών μετοχών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρέθηκε σήμερα σε νέα υψηλά 16 ετών. Και, μάλιστα, με αυξημένο τζίρο που ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ, και με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό να κλείνει τη διαπραγμάτευση σε θετικό έδαφος. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι το σύνολο των μετοχών στον FTSE Large Cap και όλες πλην τεσσάρων μετοχών του FTSE Mid Cap ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο.

Αξιοσημείωτη επίσης η υπεραπόδοση μιας σειράς μη τραπεζικών blue chips έναντι των τραπεζικών μετοχών, με τις Aktor, ΔΕΗ και Metlen να ενισχύονται πλέον του 4%, εώ ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, και τα κέρδη περί του 3% των Jumbo, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συναλλαγές της Πέμπτης έκλεισαν με άνοδο 2,16% στο υψηλό ημέρας των 2.276,28 μονάδων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο του ΓΔ από τις αρχές Αυγούστου του 2025.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που έκλεισε ενισχυμένος 1,94% στις 2.651,32 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του να κινείται ανοδικά.

Στο σύνολο του ταμπλό 102 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 23 σε αρνητικό έδαφος και 25 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων να διαμορφώνεται σε 4,4:1.

Ενθαρρυντικό στοιχείο για τη συνέχεια το γεγονός ότι η άνοδος συνοδεύθηκε από τζίρο 404,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €85,11 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο 21,5 εκατ. ευρώ για 2,56 εκατ. μετοχές της Τρ. Πειραιώς στα 8,41 ευρώ ανά μετοχή, και ένα πακέτο 13,9 εκατ. ευρώ για 938 χιλ. μετοχές της ΕΤΕ στα 14,825 ευρώ ανά μετοχή.

«Πρασίνισε» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, όπου εννέα μετοχές βρέθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, ξεχώρισε η Aktor με άνοδο 4,33% στα 10,60 ευρώ, η ΔΕΗ με κέρδη 4,29% στα 19,45 ευρώ, η Metlen ενισχυμένη 4% στα 43,20 ευρώ, και ακολούθησαν οι Motor Oil (+3,91%) και Τρ. Κύπρου (+3,81%) με κλείσιμο στα €32,40 και €8,72 αντίστοιχα. Πάνω από 3% ενισχύθηκε και η Jumbo (+3,20%) στα 26,42 ευρώ.

Με υψηλά κέρδη ακολούθησαν επίσης οι Τιτάν (+2,96%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,79%), Alpha Bank (+2,70%), Τρ. Πειραιώς (+2,51%), Cenergy (+2,27%), ΔΑΑ (+2,27%) και Eurobank (+2,07%).

Περί του 1,5%-1,6% ενισχύθηκαν οι Aegean και ElvalHalcor, περί του 1% οι Σαράντης και Coca-Cola HBC, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν οι μετοχές των ΟΠΑΠ (+0,79%), ΕΤΕ (+0,75%), ΟΤΕ (+0,74%), Lamda Development (+0,72%), Optima(+0,61%), ΕΥΔΑΠ (+0,41%), Helleniq Energy (+0,29%) και Viohalco (+0,17%).