ΧΑ: Εντυπωσιακό «γύρισμα» στις τράπεζες

Σε θετικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι έφτασε να υποχωρεί έως τις 2.200 μονάδες ενδοσυνεδριακά, έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, βρίσκοντας στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε τόσο στις τράπεζες, όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Το ενδιαφέρον των αγορών ήταν σήμερα επικεντρωμένο στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, απ’ όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη επέκτασης του αμερικανικού ελέγχου στη Γροιλανδία, ωστόσο δημιούργησε προσδοκίες ότι το χειρότερο σενάριο, αυτό μιας στρατιωτικής επέμβασης, μπορεί να αποφευχθεί.

Ασφαλώς, μένει να φανεί ποια ακριβώς θα είναι στο εξής τα επόμενα βήματα, με ζητούμενο την επούλωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, και αν η εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα επανέλθει σε τροχιά επικύρωσης. Σε κάθε περίπτωση, η ομιλία Τραμπ προσέφερε ανακούφιση τόσο στη Wall Street, όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές που κατάφεραν να ανακάμψουν από τα χαμηλά ημέρας.

Στο ελληνικό ταμπλό, καθοριστικό για την πορεία του Γενικού Δείκτη υπήρξε το γύρισμα στις τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να ανακάμπτει από απώλειες 1,38%. Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, η Τρ. Πειραιώς βρέθηκε από το -2% στο +2%, η Eurobank από το -1% στο +1,2%, η Alpha Bank από το -1,4% στο +0,2% και η ΕΤΕ περιόρισε τις απώλειές της σε 0,44% από το -2%.

Για τον κλάδο που λειτουργεί ως «ατμομηχανή» του ΧΑ, ένας ακόμα οίκος προχώρησε σε αναθεωρήσεις τιμών-στόχων. Η UBS αύξησε για την Τρ. Πειραιώς την τιμή-στόχο στα 10,20 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,65 ευρώ, για την Eurobank στα 4,60 ευρώ και την Εθνική στα 17,20 ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, η συνεδρίαση έκλεισε με άνοδο 0,53% στις 2.228,17 μονάδες, ήτοι 28 περίπου μονάδες κάτω από το πρόσφατο υψηλό 16ετίας, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.600,88 μονάδες με άνοδο 0,61%.

Ενθαρρυντικό στοιχείο και ο αυξημένος τζίρος, που διαμορφώθηκε σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €72,27 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισαν τα διυλιστήρια με άνοδο 4,28% για τη Motor Oil και 2,77% για τη Helleniq Energy, και ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor και Σαράντης ενισχυμένες 2,63% και 2,26% αντίστοιχα. Με κέρδη άνω του 2% ολοκλήρωσαν και οι Optima και Τρ. Πειραιώς στα €8,17 και €8,20.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε ανοδικά, με κέρδη 1,85% στα 30,84 ευρώ, η Cenergy -που βρέθηκε σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων- έκλεισε ενισχυμένη 1,73% στα 17,60 ευρώ, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΔΑΑ και Eurobank στα €11,02 και €3,96 αντίστοιχα. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Jumbo (+0,79%), ΔΕΗ (+0,70%), ΕΥΔΑΠ (+0,68%), Aegean (+0,58%), Viohalco (+0,50%) και Alpha Bank (+0,21%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν, με απώλειες περί του 1%, οι Metlen και Τρ. Κύπρου. Ο τίτλος της Τιτάν υποχώρησε 0,74% στα 54,00 ευρώ, στο -0,61% έκλεισαν οι ΟΤΕ και ElvalHalcor, ενώ μικρότερες απώλειες κατέγραψαν οι ΕΤΕ (-0,44%), Coca-Cola HBC (-0,35%), Lamda Development (-0,29%) και ΟΠΑΠ (-0,11%).