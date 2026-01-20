Καλπάζει ο χρυσός: Ξεπέρασε και το ορόσημο των 4.700 δολαρίων

Η «φρέσκια» ένταση στο γεωπολιτικό πεδίο, έχει δώσει νέα ώθηση στο ήδη εντυπωσιακό ράλι του χρυσού, που έχει ενισχύσει κατά περίπου 70% τους τελευταίους 12 μήνες.

Πάνω και από τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά «πέταξαν» οι τιμές του χρυσού, ενώ το ασήμι υποχώρησε από το νέο ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει νωρίτερα, καθώς οι συνεχείς απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία τροφοδοτεί την ανησυχία για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Ευρώπης.

Οι αγορές περιμένουν την απάντηση της Ευρώπης στην απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά έθνη που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις από το Νταβός, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με διάφορα κόμματα για να συζητήσουν το σχέδιό του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν, εν τω μεταξύ, απέρριψε πρόσκληση να ενταχθεί στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα του Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός spot ενισχύεται 0,89% στα 4.720,19 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας το ασταμάτητο ράλι του.

Η τιμή spot στο ασήμι άγγιξε νωρίτερα το ιστορικό υψηλό των 94,7295 δολαρίων ανά ουγγιά, πριν υποχωρήσει. Αυτή την ώρα κινείται στα 94,24 δολ. υποχωρώντας κατά 0,35%. Την ίδια ώρα τα futures εκτοξεύονται 6,36% στα 94,188 δολάρια.

Η «φρέσκια» ένταση που έχει προκληθεί στο γεωπολιτικό πεδίο με την επιθετική ρητορική Τραμπ γύρω από την προσάρτηση της Γροιλανδίας, έχουν δώσει νέα ώθηση στο ήδη εντυπωσιακό ράλι του χρυσού, που έχει δει τις τιμές του να ενισχύονται κατά περίπου 70% τους τελευταίους 12 μήνες.

Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι τα εντυπωσιακά κέρδη θα συνεχιστούν, με την Citigroup. την περασμένη εβδομάδα να προβλέπει ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια εντός τριών μηνών και ότι το ασήμι θα φτάσει τα 100 δολάρια ανά ουγγιά.

Η απειλή των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ έχει αναστατώσει τις αγορές, ενισχύοντας τη ζήτηση για καταφύγια. Ο Γάλλος ηγέτης Μακρόν σκοπεύει να ζητήσει την ενεργοποίηση του μέσου κατά του «εξαναγκασμού» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον Μακρόν να μετριάσει την αντίδρασή του.

«Το ράλι στα πολύτιμα μέταλλα δεν ξεκίνησε με αυτή τη διαμάχη και είναι απίθανο να τελειώσει με αυτήν», έγραψε σε σημείωμα ο Όλε Χάνσεν, στρατηγικός αναλυτής της Saxo Bank. «Αντίθετα, το "επεισόδιο" της Γροιλανδίας έχει ρίξει νέα καύσιμα σε ένα ράλι που έχει δημιουργηθεί εδώ και μήνες, καθοδηγούμενο από ένα μακροοικονομικό και γεωπολιτικό φόντο που έχει γίνει ολοένα και πιο άβολο για τους επενδυτές που βασίζονται μόνο σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Στα άλλα μέταλλα η πλατίνα σημείωσε μικρή μεταβολή, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί.