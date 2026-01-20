«Υποκύπτει» στο αρνητικό διεθνές κλίμα το ΧΑ - Απώλειες άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη

Με απώλειες διαπραγματεύεται την Τρίτη το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν σε έντονα πτωτικό τέμπο, με φόντο το «ρήγμα» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Με απώλειες διαπραγματεύεται την Τρίτη το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν σε έντονα πτωτικό τέμπο. Στο μεταξύ, σήμερα επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς και η Wall Street, όπου οι επενδυτές θα «τιμολογήσουν» τις εξελίξεις του τελευταίου τριημέρου σχετικά με τη Γροιλανδία.

Το πιθανότερο είναι ότι η αναστάτωση στις αγορές θα διατηρηθεί, όσο δεν διαφαίνεται μια ρεαλιστική διέξοδος από το θέμα της Γροιλανδίας, η οποία να μπορεί να «επουλώσει» ταυτόχρονα, έστω μερικώς, το ρήγμα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα κρίση διαθέτει χαρακτηριστικά που την καθιστούν πρωτοφανή, σε σχέση με άλλες κρίσεις εντός ΝΑΤΟ στο παρελθόν, και πιθανότατα αποτελεί τη σοβαρότερη δοκιμασία της μέχρι σήμερα. Η UniCredit σημειώνει πως, όσο παραμένει ασαφές το πόσο γρήγορα θα επιλυθεί η σύγκρουση, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίοδο αβεβαιότητας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια «ειδική ομιλία» του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει κάποια σημασία, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανιστεί σε πιο συμφιλιωτικό τόνο, ενώ δεν αποκλείεται να θελήσει να μετατοπίσει τη συζήτηση σε άλλα θέματα, όπως η υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της Fed.

Οι αναλυτές της UniCredit εκτιμούν πως, από την πλευρά των αγορών, είναι πιθανό να δούμε αυξημένη μεταβλητότητα και περιορισμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Οι κυκλικοί κλάδοι, ιδίως εκείνοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ, αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο. Επιπλέον, η ένταση είναι πιθανό να ενισχύσει τις ροές προς ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, με τον χρυσό και το ασήμι να συνεχίζουν να ωφελούνται.

Με τους βασικούς δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι να καταγράφουν απώλειες άνω του 1%, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε κλοιό πιέσεων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται σε 1:5,5. Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 16 μετοχές διαπραγματεύονται με θετικό πρόσημο, έναντι 88 που υποχρεώνονται σε απώλειες και 47 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Ενδεικτική η εικόνα στη σύνθεση του FTSE Large Cap, όπου ανοδικά κινείται μόνο ο τίτλος του ΟΠΑΠ, ενισχυμένος 0,96% στα 17,86 ευρώ, μετά και την απόφαση άρση του ορίου του 5% στο δικαίωμα εξόδου.

Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 2%-2,5% κινούνται οι Optima, ElvalHalcor, Viohalco, ΕΤΕ, Eurobank, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς.

Μετά τη χθεσινή ανοδική κίνηση του ΧΑ κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, με αιχμή τις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σήμερα στις 2.230,56 μονάδες με απώλειες 1,14%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 1,94% στις 2.616,76 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 36,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,13 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.