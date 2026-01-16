«Πρασίνισε» για 2η εβδομάδα ο χρυσός - Ισχυρή άνοδος για το ασήμι

Το profit taking της Παρασκευής δεν στάθηκε αρκετό για να στερήσει την δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου για τον χρυσό

Το profit taking της Παρασκευής δεν στάθηκε αρκετό για να στερήσει την δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου για τον χρυσό, που υποχώρησε περισσότερο από 1% καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν τα κέρδη τους μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, ενώ τα σημάδια χαλάρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων μείωσαν περαιτέρω την ελκυστικότητα του μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε κατά 0,5% στα 4.592,29 δολάρια ανά ουγγιά έχοντας διολισθήσει έως και στα 4.536,49 δολάρια ενδοσυνεδριακά. Ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο έκανε το «πράσινο 2 στα 2» σε επίπεδο εβδομάδας με κέρδη 1,9%, μετά την επίτευξη ρεκόρ στα 4.642,72 δολάρια την Τετάρτη. Τα futurres χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου απώλεσαν 0,6% στα 4.595,40 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακύλησε 2,9% στα 89,65 δολάρια ανά ουγγιά, με ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο άνω του 12%, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 93,57 δολαρίων στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα αποδυναμώθηκε 3,3% στα 2.330,67 δολάρια ανά ουγγιά επιτυγχάνοντας εβδομαδιαία άνοδο, ενώ το παλλάδιο έχασε 0,6% στα 1.790,78 δολάρια ανά ουγγιά.

Η JP Morgan ανέφερε ότι οι αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη χαλάρωση της προσφοράς εκτός ΗΠΑ και τις εκροές ETF λόγω της μειωμένης βιομηχανικής ζήτησης και των αυστηρότερων περιορισμών συναλλαγών στην Κίνα, αφήνουν το ασήμι ευάλωτο σε μια απότομη διόρθωση. «Η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει απομακρύνει μέρος του γεωπολιτικού premium σε χρυσό και άλλα μέταλλα, ιδίως σε ασήμι», εκτίμησε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις φάνηκαν να αποκλιμακώνονται καθώς οι διαμαρτυρίες στο Ιράν υποχώρησαν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε μια ήπια προσέγγιση με στάση αναμονής και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μεσολαβήσει στο Ιράν και να ηρεμήσει την κατάσταση. Στο εμπορικό μέτωπο, οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε συμφωνία που μειώνει τους δασμούς σε πολλές από τις εξαγωγές ημιαγωγών, διοχετεύοντας νέες επενδύσεις στην αμερικανική τεχνολογία, με κίνδυνο εξόργισης της Κίνας.

Εν τω μεταξύ, η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με μια πρώτη μείωση 25 μονάδων βάσης να προβλέπεται τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Ο χρυσός που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο τείνει να αποδίδει καλά σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς και όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά.