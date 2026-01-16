Στο «κόκκινο» έκλεισαν την εβδομάδα οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 614,38 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να σημειώνουν ανάμεικτα πρόσημα.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την εβδομάδα, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρατηρούν με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην γεωπολιτική σκακιέρα, με την Γροιλανδία να παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 614,38 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να σημειώνουν ανάμεικτα πρόσημα. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,25% στις 6.026 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχώρησε 0,30% στις 25.276 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,65% στις 8.258 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε ήπια αρνητικά στο 0,04% στις 10.235 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ολοκλήρωσε στο -0,11% στις 45.799 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ήταν ο μόνος δείκτης που έκλεισε σε πράσινο έδαφος, στο +0,20% στις 17.678 μονάδες.

Ο απόηχος από τα χθεσινά κέρδη της TSMC επηρέασαν τον κλάδο τεχνολογίας, με ορισμένα ονόματα να επεκτείνουν τα κέρδη τους και την Παρασκευή. Οι μετοχές της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών ASML έφτασαν σε υψηλό 52 εβδομάδων, ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της Παρασκευής με άνοδο 1,55%.

Στα επιχειρηματικά νέα «βουτιά» 10% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Porsche το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2009, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε αναταράξει τις αγορές, λόγω χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και κάμψης στην αγορά της Κίνας.

Το πολυτελές brand της Volkswagen παρέδωσε 279.449 οχήματα το περασμένο έτος, με την Κίνα και τη Γερμανία να ηγούνται στις μειώσεις πωλήσεων. Η μετοχή της Porsche υποχώρησε πάνω από 1%.

Στα μάκρο της ημέρας, στο 1,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία και καταγράφοντας αισθητή αποκλιμάκωση από το 2,3% του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025, με τη Γερμανία να καταγράφει ανάπτυξη, αν και ασθενή, για πρώτη φορά από το 2022, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει τη μακροχρόνια βιομηχανική ύφεση.