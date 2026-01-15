Χρυσός: Πτώση στις τιμές με φόντο την απασχόληση στις ΗΠΑ και το Ιράν

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν το δολάριο.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν το δολάριο, ενώ ο πιο μετριοπαθής τόνος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν επηρέασαν περαιτέρω τη ζήτηση για το μέταλλο.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,1% στα 4.614,93 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρώντας από το ρεκόρ των 4.642,72 δολαρίων την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν 0,3% χαμηλότερα στα 4.623,70 δολάρια.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, ωθώντας τον δείκτη δολαρίου, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 2 Δεκεμβρίου και καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα πιο ακριβά για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

«Τα πρόσφατα στοιχεία κατά κάποιο τρόπο διατηρούν αμετάβλητες τις προσδοκίες για την Fed ίσως για το πρώτο εξάμηνο του έτους, επομένως ο δείκτης του δολαρίου βρίσκεται σε υψηλό πολλών εβδομάδων και αυτό αποτελεί ένα μικρό εμπόδιο για τον χρυσό σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν σκοπεύει να απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ παρά την ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον πρόεδρο της Fed, αλλά είναι «πολύ νωρίς» για να πει τι θα κάνει τελικά.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια στη συνάντησή της στις 27-28 Ιανουαρίου, παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ για μειώσεις. Οι αγορές, ωστόσο, αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι δολοφονίες στην καταστολή των διαδηλώσεων από το Ιράν φαίνεται να μειώνονται και δεν βλέπει κανένα άμεσο σχέδιο για εκτελέσεις σε μεγάλη κλίμακα, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση αναμονής μετά από προηγούμενες απειλές παρέμβασης.

Ο Γκραντ δήλωσε ότι η ύφεση των γεωπολιτικών εντάσεων είχε ελαφρώς επηρεάσει τις τιμές, αλλά θεώρησε την κίνηση του χρυσού ως διορθωτική και ανέμενε από τους traders να αντιμετωπίσουν τις καθοδικές κινήσεις ως ευκαιρίες αγοράς.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε 0,3% στα 92,50 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 93,57 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η τιμή spot της πλατίνας έπεσε 0,8% στα 2.404,18 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο παρέμεινε σταθερό στα 1.826,32 δολάρια ανά ουγγιά.