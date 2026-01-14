Back to back τα ρεκόρ για χρυσό και ασήμι - Νέα ιστορικά υψηλά για τα πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός στην αγορά σποτ έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.639,48 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Το ασήμι ξεπέρασε τα 92 δολάρια.

Δεύτερη ημέρα κατάρριψης ρεκόρ διένυσαν ο χρυσός και το ασήμι την Τετάρτη, καθώς η τεταμένη ατμόσφαιρα σε γεωπολιτικό επίπεδο οδήγησαν τους επενδυτές προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρόσθεσαν περαιτέρω δυναμική.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 4.635,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά αναρριχήθηκε μέχρι και στα 4.634,33 δολάρια, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.639,48 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου κέρδισαν 1% στα 4.644,20 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άλμα 6,4% στα 92,53 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η πλατίνα πρόσθεσε 2,93 στα 2.407,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,76% στα 1.929,50 δολάρια.

Με ανάφλεξη απειλείται η Μέση Ανατολή καθώς διεθνή ΜΜΕ προαλείφουν στρατιωτική επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ με μέρος του προσωπικού που βρίσκεται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ να αποχωρεί λόγω των «αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων». Η Αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί 10.000 στρατιώτες και έγινε στόχος του Ιράν τον Ιούνιο ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Αμερικανός αξιωματούχος, δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων. Επίσης, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, με τύμπανα πολέμου να ηχούν στην ευρύτερη περιοχή.

Πίσως στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed παρέμειναν, καθώς οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών από όλο τον κόσμο τάχθηκαν υπέρ του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ την Τρίτη, μετά την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να του ασκήσει ποινική δίωξη.

Στο μεταξύ, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις τον Νοέμβριο, με ώθηση από την ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτων και την ανθεκτικότητα που έδειξε η αγορά την περίοδο των εορτών. Ειδικότερα, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,6% μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.