Νέα ιστορικά υψηλά για χρυσό και ασήμι με φόντο Fed και πληθωρισμό

Ο χρυσός στην αγορά σποτ αναρριχήθηκε μέχρι και στα 4.634,33 δολάρια νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Το ασήμι έφτασε το ιστορικό υψηλό των 89,10 δολαρίων.

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο χρυσός την Τρίτη, ενώ το ασήμι σημείωσε εξίσου νέο ρεκόρ, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed για το 2026, ενώ οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Συγκεκριμένα, με ρυθμό 2,7% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI). Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας χαμηλό τεσσάρων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός στην αγορά σποτ σταθεροποιήθηκε στα 4.591,49 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά αναρριχήθηκε μέχρι και στα 4.634,33 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου έχασαν 0,3% στα 4.599,10 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 2,1% στα 86,74 δολάρια ανά ουγγιά ενώ έφτασε το ιστορικό υψηλό των 89,10 δολαρίων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, η πλατίνα έμεινε σταθερή στα 2.343,35 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 1,4% στα 1.868,68 δολάρια.

Οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed αυξήθηκαν μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η οποία προκάλεσε κριτική από πρώην προέδρους της Fed και κεντρικούς τραπεζίτες από όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να επιβάλει δασμούς 25% στις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν, διακινδυνεύοντας να ξανανοίξει παλιές πληγές με το Πεκίνο, τον κορυφαίο εταίρο της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να μειώσει «σημαντικά» τα επιτόκια μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίασή της στις 27-28 Ιανουαρίου, αν και οι επενδυτές προβλέπουν επί του παρόντος δύο μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Στο μεταξύ, η Commerzbank αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού έως το τέλος του 2026 στα 4.900 δολάρια.