Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερη η Καρυστιανού στην πρόθεση ψήφου, τέταρτος ο Τσίπρας

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, με φόντο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών

Συγκεκριμένα, το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τοποθετώντας το στη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, εκθρονίζοντας το ΠΑΣΟΚ. Το ίδια στιγμή, ένα κόμμα Τσίπρα δείχνει να συγκεντρώνει διψήφια ποσοστά και να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4% στην πρόθεση ψήφου και 32,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, διατηρώντας την δυναμική της και το 2026, παρά το αγροτικό ζήτημα και την δυσαρέσκεια για την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού», οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Πολύ - 14,5%

Αρκετά - 9,6%

Λίγο - 12,5%

Καθόλου - 61,9%

Αντίστοιχα για ένα κόμμα Τσίπρα:

Πολύ - 10,1%

Αρκετά - 3,9%

Λίγο - 11%

Καθόλου - 74,6%