Euroxx: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα ξεχωρίσει και το 2026 – Τα top picks

Tο 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα θα ξεχωρίσει, στηριζόμενη στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΑΕΠ, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αναφέρει η Euroxx σε ανάλυσή της για την επενδυτική στρατηγική του νέου έτους.

«Παρά την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του 2025, οι τράπεζες εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της δυναμικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χάρη στις ελκυστικές αποτιμήσεις και την έντονη πιστωτική επέκταση, ενώ οι ελληνικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες προσφέρουν έναν σταθερό συνδυασμό ανάπτυξης και ισχυρών θεμελιωδών» σημειώνουν οι αναλυτές της Euroxx. Προσθέτοντας πως οι προβλέψεις για το ελληνικό ΑΕΠ παραμένουν σαφώς υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το τρέχον πολιτικό σκηνικό δείχνει τη Νέα Δημοκρατία ως κυρίαρχη δύναμη, ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Υπό αυτό το πρίσμα, διατηρούμε θετική στάση για την Ελλάδα, με τις τράπεζες να ανοίγουν τον δρόμο για ακόμη μία ισχυρή χρονιά για το σύνολο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς» σχολιάζει η χρηματιστηριακή.

Οι πρωταθλητές του 2025

Ο δείκτης MSCI Greece ενισχύθηκε κατά 52% το 2025, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του MSCI All Country World Index (+21%) και του MSCI Emerging Markets (+34%). Ο βασικός καταλύτης για ακόμη μία χρονιά ήταν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες σημείωσαν άνοδο κατά μέσο όρο 80%, ακολουθώντας το ράλι των ευρωπαϊκών τραπεζών, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει (+122%). Από τις μη τραπεζικές μετοχές, τις ισχυρότερες επιδόσεις κατέγραψαν οι Avax (+94%), Παπουτσάνης (+61%), Cenergy (+59%), Alter Ego (+58%), ΔΕΗ (+46%), Aegean (+43%), Titan (+39%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+37%).

Πιθανή αναβάθμιση από MSCI

Όπως επισημαίνει η Euroxx, η Ελλάδα έχει επιδείξει συνεχή βελτίωση στους δείκτες που απαιτούνται για τη μετάβαση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, με μοναδικό περιορισμό τον απαιτούμενο χρόνο συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εκτιμούν ότι το 2026 θα είναι το έτος κατά το οποίο η Ελλάδα θα τεθεί σε watchlist για πιθανή αναβάθμιση σε Developed Market, πιθανότατα κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση της MSCI τον Ιούνιο του 2026.

Υπεραπόδοση και το 2026

«Παρότι η εντυπωσιακή επίδοση του 2025 θα είναι δύσκολο να επαναληφθεί, εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Οι λόγοι είναι η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ άνω του 2,0%, υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ, το σχετικά σταθερό πολιτικό περιβάλλον με γενικές εκλογές στις αρχές του 2027 και την παρούσα κυβέρνηση να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, καθώς και οι ελκυστικές αποτιμήσεις (μέσο P/E για το σύμπαν κάλυψής μας περίπου 10x για το 2026E και μονοψήφια υψηλή αύξηση κερδών ανά μετοχή)» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Euroxx.

Όπως εξηγούν, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα με 9,0x P/E επί των καθαρών εκτιμώμενων κερδών του 2026, δηλαδή με έκπτωση της τάξης του 15%-20% έναντι των περιφερειακών ομοειδών, παρά το καλύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρότερη πιστωτική ανάπτυξη. Και εκτιμούν ότι το discount των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να περιοριστεί εντός του 2026.

Τα top - picks

Η Euroxx αναμένει ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και το 2026.

Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής είναι οι Eurobank, Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου. Από τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ξεχωρίζει τις Metlen και Τιτάν.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Euroxx διατηρεί θετική στάση για τις Alter Ego, Άβαξ και Autohellas.