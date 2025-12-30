ΧΑ: Οριακή υποχώρηση με αδύναμο τζίρο για τον Γενικό Δείκτη

Με οριακές απώλειες έκλεισε την προτελευταία συνεδρίαση του έτους ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών. Τιτάν, Aegean και ΟΠΑΠ ξεχώρισαν ανοδικά στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Με οριακές απώλειες, παρόλο που κινήθηκε σε ήπια θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, έκλεισε την προτελευταία συνεδρίαση του έτους ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Απουσία καταλυτών, με τον τζίρο σε αναμενόμενα χαμηλά επίπεδα λόγω των ημερών, αλλά με στοχευμένες εισροές σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ελληνική αγορά διατηρείται πολύ κοντά στα πρόσφατα υψηλά της.

Ενδεικτικά, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στη διάρκεια των συναλλαγών έως τις 2.131,55 μονάδες, που αποτελεί την τέταρτη υψηλότερη ενδοσυνεδριακή τιμή του δείκτη εντός του 2025.

Με μία ακόμα συνεδρίαση να απομένει για το κλείσιμο του έτους, η αγορά θα αποχαιρετίσει τη χρονιά με κέρδη πάνω από 40% σε επίπεδο ΓΔ και περί του 80% σε επίπεδο τραπεζικού δείκτη, στοιχείο που δικαιολογεί τις όποιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Σαφέστερη εικόνα για τις προθέσεις των επενδυτών αναμένεται ασφαλώς με την επιστροφή της αγοράς σε κανονικούς ρυθμούς, με το νέο έτος.

Η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να είναι περισσότερο διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, ειδικά καθώς πολλές ευρωπαϊκές αγορές θα είναι κλειστές ή θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο ημιαργίας.

Οι συναλλαγές της Τρίτης έκλεισαν για τον Γενικό Δείκτης στις 2.120,82 μονάδες με οριακές απώλειες 0,13%. Ήπια πτωτικά, μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης ολοκληρώνοντας στο -0,21% και τις 2.316,77 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 67 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 54 που υποχώρησαν και 31 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 150,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €4,26 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η μετοχή της Τιτάν με νέα άνοδο 1,72% στα 53,20 ευρώ. Έτσι, η μετοχή συμπλήρωσε 9 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη της τάξης του 16%.

Με κέρδη 1,55% στα 14,44 ευρώ ολοκλήρωσε η Aegean, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκε και ο ΟΠΑΠ στα 18,78 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (+0,64%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,55%), Τρ. Κύπρου (+0,50%), ΔΕΗ (+0,44%), Aktor (+0,42%), ΟΤΕ (+0,18%) και ΕΥΔΑΠ (+0,13%). Χωρίς μεταβολή στα 3,49 ευρώ η Eurobank, όπως και η Viohalco στα 11,74 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ElvalHalcor και Jumbo με απώλειες 2,33% και 2,24% αντίστοιχα. Στα 43,46 ευρώ ολοκλήρωσε η Metlen (-1,50%), στα 8,36 ευρώ η Helleniq Energy (-1,24%), ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Cenergy (-0,79%), Lamda Development (-0,69%), Σαράντης (-0,59%), Alpha Bank (-0,39%), ΕΤΕ (-0,34%) και Τρ. Πειραιώς (-0,32%).