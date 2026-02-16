Κοντογεώργης για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα είναι πλέον ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

Ερωτηθείς για τη σημερινή ενεργειακή συμφωνία με τη Chevron, ο υφυπουργός είπε ότι «πράγματι είναι μια σημαντική συμφωνία, με την οποία δίνεται ώθηση στην στρατηγική μας: η Ελλάδα καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια».

Για την ενεργειακή συμφωνία με τη Chevron, τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, τις διακομματικές ισορροπίες και σχέσεις εντός της Βουλής, καθώς και τις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής, μίλησε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

Ερωτηθείς για τη σημερινή ενεργειακή συμφωνία με τη Chevron, ο υφυπουργός είπε ότι «πράγματι είναι μια σημαντική συμφωνία, με την οποία δίνεται ώθηση στην στρατηγική μας: η Ελλάδα καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια».

Αναφορικά με τη σχέση της κυβέρνησης με την κοινωνική βάση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε ότι «έχει διαμορφωθεί μία ευρύτερη κοινωνική συμμαχία που στοιχήθηκε πίσω από τον Πρωθυπουργό από το 2016 και επιβεβαιώθηκε στις εκλογές του 2019 και του 2023, και με τη δουλειά της κυβέρνησης θα επιβεβαιωθεί και στις επόμενες εκλογές». Οι πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, απευθύνονται σε όλη την κοινωνία και εκπροσωπούν και κοινωνικές ομάδες, με τις οποίες υπήρχαν παραδοσιακές σχέσεις, όπως τον κόσμο της εργασιας, τους αγρότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες κά. «Η ουσία είναι να υπάρχει μία συνεχής και αδιαμεσολάβητη σχέση της κυβέρνησης και του πυρήνα της με την εκλογική βάση, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γειώνεις την κυβερνητική πράξη, έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, διορθώνεις λάθη και γίνεσαι καλύτερος», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Για την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, ο υφυπουργός επισήμανε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση σωστά και γρήγορα. «Επειδή τέτοιου είδους υποθέσεις απασχολούν τον δημόσιο λόγο και κινούν το δημόσιο ενδιαφέρον, προκαλείται μια συζήτηση από κάποια κόμματα, που επιχειρούν να αποδώσουν κυβερνητικές ευθύνες. Το πώς υλοποιήθηκαν αυτά τα προγράμματα είναι μέρος της δικαστικής διερεύνησης», τόνισε ο υφυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει οι διευκρινίσεις για το πλαίσιο των προγραμμάτων και τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων σε αυτά, μια πολιτική, άλλωστε, που ενθαρρύνεται και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Συγκλονιστικές χαρακτήρισε ο υφυπουργός στη συνέχεια, τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την την 2η Μαΐου του 1943 που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. «Στο πλαίσιο της ιστορικής γνώσης, μαθαίνεις πραγματικά για ένα γεγονός όταν αυτό προσωποποιείται. Βλέπεις τις εκφράσεις και την αγέρωχη στάση αυτών των ανθρώπων ενωπιον του εκτελεστικού αποσπάσματος. Είναι ένα μήνυμα και υπενθύμιση να υπερασπιζόμαστε τον 'Ανθρωπο, την Ειρήνη και την Δημοκρατία», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, το υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τον υφυπουργό, κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιθανή απόκτηση των φωτογραφιών και εν συνεχεία την παράδοσή τους στη Βουλή. «Αποτελούν ένα κομμάτι της ιστορικής μνήμης που μας ενώνει», τόνισε.

Πέραν των φωτογραφιών, ενός ζητήματος που έτυχε πλήρους διακομματικής σύμπνοιας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «υπάρχουν κι άλλα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται μία άλλη γλώσσα και ένα άλλο ύφος στο πώς συνομιλούμε μεταξύ μας. Η ακραία ρητορική μίσους εντός Βουλής, η τοξικότητα και ο λαϊκισμός προκαλούνται από κάποια κόμματα ελλείψει επιχειρημάτων και εναλλακτικής πρότασης, που αποπροσανατολίζουν τους πολίτες».

Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση ενεργεί, προτείνει, ακούει, αλλάζει, τροποποιεί και προχωράει, και διορθώνει τα λάθη της. Από την άλλη έχετε ακούσει από τους ασκούντες κριτική κάτι συγκεκριμένο και συγκροτημένο».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στην συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Κοντογεώργης είπε πως θα πρέπει να καταγραφεί ως θετικό ότι το ΠΑΣΟΚ από την αρχική απόλυτη άρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης συγκεκριμένων άρθρων, που στα περισσότερα συμπίπτουν με όσα έχει ήδη ανακοινώσε η κυβέρνηση, αλλά συμπλήρωσε ότι δεν κατανοεί τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει συμφωνία από τώρα για τ άρθρα αυτά, όπως είναι και το πνεύμα του Συντάγματος.. «Είναι μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και τουλάχιστον όσοι θέλουν να λογίζονται ως υπεύθυνοι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια άρθρα», δήλωσε ο υφυπουργός.

Για τα ελληνοτουργικά, τέλος, ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν αδιαμεσολάβητοι και σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας σε μία ταραγμένη περίοδο που τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο. «Η προμετωπίδα μας είναι και θα είναι πάντα το διεθνές δίκαιο. Έχουμε κεραίες ανοιχτές στο τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Δυναμώνουμε το διπλωματικό μας κεφάλαιο, καθόμαστε επί ίσοις όροις ως ισχυροί στο τραπέζι, έχουμε διάθεση επικοινωνίας και αποσυμπίεσης εντάσεων, παρά τη μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία. Έχουμε μία υποχρέωση να συζητάμε με την άλλη χώρα, αλλά ταυτόχρονα να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως κάναμε σήμερα», δήλωσε κλείνοντας ο κ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ