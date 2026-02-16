Θετικό ξεκίνημα εβδομάδας στις ευρωαγορές με «αέρα» Μονάχου

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αποτίναξαν το πτωτικό 3x3 της περασμένης εβδομάδας. Διψήφια πτώση για Dassault Systemes. Στα «κόκκινα» οι ευρωπαϊκές μετοχές εξόρυξης.

Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές την Δευτέρα αποτινάσσοντας το «κόκκινο 3 στα 3» της περασμένης εβδομάδας καθώς οι επενδυτές αποκρυπτογραφούν το βαθύ διατλαντικό χάσμα σχετικά με την παγκόσμια ηγεσία που καταγράφηκε στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κέρδισε 0,14% στις 618,56 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους της σε θετικό έδαφος.

Ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,11% στις 5.978 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη απώλεσε 0,41% στις 24.812 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,06% στις 8.316 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 πρόσθεσε 0,26% στις 10.473 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 0,03% στις 45.419 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αναρριχήθηκε 0,99% στις 17.848 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο τίτλος της Dassault Systemes κατρακύλησε 10,44% ενώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται προσωρινά καθώς η χρηματιστηριακή AlphaValue υποβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής από Buy σε Reduce, εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για τη δημιουργία εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη και μιας «ανησυχητικής απώλειας δυναμικής» στον γαλλικό όμιλο λογισμικού.

Η μετοχή της βρετανικής τράπεζα NatWest Group σκαρφάλωσε 4,76%, οδηγώντας τα κέρδη του FTSE 100, καθώς ανακοίνωσε την Δευτέρα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας 750 εκατ. λιρών (1,02 δισ. δολάρια). Οι ευρωπαϊκές μετοχές εξόρυξης βάφτηκαν με «κόκκινο» με τον δείκτη FTSE Industrial Metals and Mining μάλιστα να σημειώνει απώλειες 0,6%

Η Rio Tinto έχασε 1% αφού ανέστειλε τις εργασίες στο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος στη Γουινέα ενώ η BHP Group υποχώρησε κατά 0,7% και η Glencore διολίσθησε 0,3%. Η Fresnillo απώλεσε 1% και η Anglo American σημείωσε πτώση 0,2%. Η Airbus, η Nestlé και η Renault είναι μεταξύ των ονομάτων που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα αυτή την εβδομάδα.