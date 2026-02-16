Η Hapag-Lloyd αποκτά τη Zim για 4,2 δισ. δολάρια

Η ZIM δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες που εξυπηρετούν 300 λιμάνια παγκοσμίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Την ισραηλινή ZIM Integrated Shipping Services για 4,2 δισ. δολάρια εξαγοράζει η Hapag-Lloyd σε μια συμφωνία που θα εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές στον κόσμο. «Η συγχώνευση θα διασφάλιζε τη θέση της Hapag-Lloyd στην αγορά ως η πέμπτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο με έναν σύγχρονο στόλο άνω των 400 πλοίων», τόνισε ο όμιλος ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων για το deal.

Η Hapag-Lloyd ανέφερε ότι η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα και εξωτερική χρηματοδότηση έως και 2,5 δισ. δολαρίων. Τα νέα της εξαγοράς ώθησαν τους υπαλλήλους της ZIM να κατέβουν σε απεργία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Χάιφα, σύμφωνα με τους Times of Israel. Η ZIM δήλωσε ότι η διοίκηση βρίσκεται σε συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων για να αποτρέψει τυχόν «αρνητικές επιπτώσεις» στις δραστηριότητες και ότι κατανοεί τη θέση των εργαζομένων.

Οι αναλυτές της JP Morgan επεσήμαναν πως η συμφωνία θα επιτρέψει στην Hapag-Lloyd να αυξήσει το παγκόσμιο μερίδιό της στην αγορά από 7% σε λίγο κάτω από 9% χωρίς να χρειαστεί να ενισχύσει τις επενδύσεις σε μια χρονοβόρα διαδικασία. Η Hapag ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα έχει τη λεγόμενη «χρυσή μετοχή» στην εταιρεία, η οποία της δίνει τον έλεγχο σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Η ZIM δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες που εξυπηρετούν 300 λιμάνια παγκοσμίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.