Eurogroup: Στο επίκεντρο η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ - Πιερρακάκης: Να επανεκτιμήσουμε τον ρόλο του

Στη συνεδρίαση του Eurogroup, επί τάπητος τέθηκε και το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2026, ενόψει της έγκρισής του από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία θέματα που συζητήθηκαν στο Eurogroup που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζήτησαν ακόμα για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ περιφερειακών μπλοκ στο πλαίσιο των τρεχόντων γεωοικονομικών κινδύνων, ενώ ο Φινλανδός Τουόμας Σααρενχέιμο επανεξελέγη στην προεδρία του Euroworking Group.

«Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση.

Σε σχέση με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις πιθανές πολιτικές δράσεις, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας.

«Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τον ρόλο του νομίσματός μας στο διεθνές νομισματικό σύστημα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τη νομισματική μας κυριαρχία και την οικονομική μας ανθεκτικότητα», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της προόδου πολλών από τις άλλες προτεραιότητες που έχουμε ήδη προσδιορίσει για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ: ​​για παράδειγμα, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ατζέντα ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών. Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσαμε να ενσωματώσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ ως βασική διάσταση του έργου μας σε αυτούς τους τομείς στο μέλλον», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκις σημείωσε πως «ένα ευρώ με ευρύτερο διεθνή ρόλο μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων και να βοηθήσει να διασφαλιστεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της ΕΕ. «Μπορεί την ίδια στιγμή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, για παράδειγμα μειώνοντας το κόστος δανεισμού και προστατεύοντας τους εξαγωγείς από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις», πρόσθεσε ο κ. Ντομπρόβσκις.

«Πάντα όμως η παγκόσμια θέση του ευρώ θα καθορίζεται από την ισχύ και ανθεκτικότητα της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας και να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά. Επίσης να ολοκληρώσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, να οριστικοποιήσουμε την εργασία μας στο ψηφιακό ευρώ, να διαφοροποιήσουμε το εμπορικό μας δίκτυο και να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες. Αυτά είναι θεμελιώδη στοιχεία. Συμφωνήσαμε να εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή».

Ο Επίτροπος επισήμανε πάντως ότι το μπλοκ θα πρέπει να προσέχει για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις. «Στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου παγκόσμιου ρόλου για το ευρώ, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στο επίπεδο των συναλλαγματικών ισοτιμιών», επισήμανε.

Παρόντος του υπουργού Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες στο πλαίσιο των τρεχόντων γεωοικονομικών κινδύνων. «Η ΕΕ δε βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων ανισορροπιών, αλλά έχει συμφέρον να παραμείνουν βιώσιμες», ανέφερε σχετικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν με την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να εξετάσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες με ευρύ τρόπο: δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες εμπορικές ροές αγαθών μεταξύ μεμονωμένων χωρών - αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών διασυνδέσεων. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε επίσης με την άποψη της ΕΚΤ ότι δεν βρισκόμαστε στο επίκεντρο των παγκόσμιων ανισορροπιών, αν και αποτελούμε σημαντικό μέρος της συνολικής εικόνας και μια εύθραυστη παγκόσμια οικονομία αποτελεί πηγή κινδύνων για εμάς».

«Μία πτυχή αυτής της συζήτησης αφορά την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με τις κοινές προκλήσεις για την οικονομική ευημερία και σταθερότητα – πρώτα και κύρια στην G7 αλλά και ευρύτερα στην G20. Όλοι έχουμε κοινό συμφέρον σε αυτόν τον διάλογο, στην προσπάθεια μείωσης των γεωοικονομικών κινδύνων», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup.