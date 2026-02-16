Τσίπρας: 8 προτάσεις για αγροτική πολιτική - «Μαζί να χαράξουμε τη ρότα για Ιθάκη»

«Το αύριο και πολύ περισσότερο το σήμερα, είναι βυθισμένο ξανά στην αγωνία και στην ανασφάλεια» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε 8 προτάσεις- τομές για μια νέα αγροτική πολιτική, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας που βρέθηκε στη Λάρισα για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες «Μαζί να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας για την Ιθάκη». Συγκεκριμένα οι 8 προτάσεις του για την αγροτική πολιτική στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:

Αποκέντρωση: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Μαζί με το Υπουργείο να αποκεντρωθούν βασικοί οργανισμοί: Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν μακριά από τον παραγωγό. Ταυτόχρονα να θεσμοθετηθεί Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής. Ελάχιστο Αγροτικό εισόδημα: Προτείνουμε Εθνικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ελάχιστου Αγροτικού Εισοδήματος: Τιμή αναφοράς με βάση το κόστος παραγωγής. Κρατική εγγύηση όταν η αγορά καταρρέει. Συλλογική διαπραγμάτευση μέσα από συνεταιρισμούς. Τιμές ενεργοποίησης, βασισμένες στο πραγματικό κόστος παραγωγής κάθε περιφέρειας. Με τριμερή συμβόλαια παραγωγού–συνεταιρισμού–αγοραστή. Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι δεν θα καταστραφεί επειδή μια χρονιά οι τιμές κατέρρευσαν. Η γη σε όσους την καλλιεργούν: Θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Με ψηφιακή καταγραφή όλης της ανενεργής γης, σε διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Με μακροχρόνιες μισθώσεις με σταθερούς όρους, με προτεραιότητα στους νέους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & η Γνώση να φτάνει στο Χωράφι: Τράπεζα ζωικού γενετικού υλικού. Ανασυγκρότηση των κέντρων γενετικής βελτίωσης. Αναβάθμιση της Τράπεζας Σπόρων. Και αυστηρούς ελέγχους στις ελληνοποιήσεις. Πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, Περιφερειακά Δίκτυα Κατάρτισης, ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης με ανοιχτά δεδομένα και εργαλεία πρόγνωσης. Χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό: Οι τράπεζες βλέπουν τους αγρότες ως ρίσκο. Μια Συνεργατική Πολιτεία πρέπει να τους δει ως επένδυση. Με τη δημιουργία ειδικών αγροτικών χρηματοδοτικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συλλογική χρηματοδότηση μέσω συνεταιρισμών. Και με κίνητρα για επενδύσεις σε μεταποίηση, ψηφιακά εργαλεία και ενεργειακή αυτονομία. Ενεργειακές κοινότητες για μείωση κόστους παραγωγής: Οι Αγροτικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος ρεύματος. Για τις γεωτρήσεις. Για τα ψυγεία. Για τα αντλιοστάσια. Επιβάλλεται η προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο για τους παραγωγούς. Για να πέσει το κόστος άντλησης, το κόστος άρδευσης, το κόστος παραγωγής. Και να μειωθούν οι απώλειες αρδευτικού νερού. Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της Ελληνικής παραγωγής: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο εισόδημα χωρίς δίκαιη και διαφανή αγορά. Προτείνουμε εθνική ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας. Ενισχυμένους ελέγχους με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αυστηρές κυρώσεις για όσους παρανομούν. Ο στόχος είναι διπλός: να μπει τέλος στις ελληνοποιήσεις και να μειωθεί δραστικά η ψαλίδα ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι. Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και Εθνικά Σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών: Εθνικό σχέδιο αρδευτικών υποδομών. Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ με κλιματικούς δείκτες για ταχύτερες αποζημιώσεις σε λιγότερο από 60 ημέρες. Εθνικό σχέδιο αυτάρκειας ζωοτροφών. Ολοκλήρωση δασικών χαρτών στο 100% της επικράτειας. Και βαθμιαία αλλά αποφασιστική μείωση της αδήλωτης εργασίας.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα είναι τα εξής: