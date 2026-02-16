Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Το δυστύχημα, στον αυτοκινητόδρομο BR-153, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, κοντά στην πόλη Μαρίλια, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες σε μία ανάρτηση στο Χ.

Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στο εθνικό οδικό δίκτυο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο, την ώρα που άλλοι 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα, στον αυτοκινητόδρομο BR-153, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, κοντά στην πόλη Μαρίλια, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες σε μία ανάρτηση στο Χ. Η κατάσταση των τραυματισμένων επιβατών δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστή.

Ο τοπικός Τύπος, επικαλούμενος δηλώσεις από την ομοσπονδιακή αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Βραζιλίας, μετέδωσε πως στο λεωφορείο επέβαιναν εργάτες σε καλλιέργειες από την πολιτεία Μαρανχάο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με κατεύθυνση τη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εργασίες συγκομιδής μήλων.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, αφού έσκασε το αριστερό πίσω λάστιχό του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο, έγραψε η βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de S.Paulo.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ