Ζελένσκι: Έτοιμη για συμβιβασμούς η Ουκρανία - Λάθος η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την διεξαγωγή συνομιλιών αυτή την εβδομάδα με τους εταίρους στο Παρίσι οι οποίες θα εστιάσουν σε ενεργειακά ζητήματα μετά από εβδομάδες μαζικών διακοπών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Στη συνάντηση, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, η οποία θα γίνει με βάση το λεγόμενο σχήμα Ραμστάιν, θα συμμετάσχει η Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών, εταίροι από την βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική. Ο ίδιος κατονόμασε τους υπουργούς από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την ΕΕ που θα συμμετάσχουν.

Εκατ. άνθρωποι στην Ουκρανία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης που προκλήθηκαν από τις συστηματικές ρωσικές επιθέσεις. Η ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου γίνεται μια μέρα πριν τον προγραμματισμένο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Γενεύη.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θεωρεί την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία λάθος δρόμο.

Το Κίεβο είναι έτοιμο για συμβιβασμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραχωρήσει εδάφη, είπε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε στη Ρωσία να ανακάμψει γρήγορα και να καταλάβει την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ για τη χώρα του, λέγοντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει μια περίοδο 15 ετών, ενώ το Κίεβο θέλει οι εγγυήσεις να διαρκέσουν τουλάχιστον 20 χρόνια.

