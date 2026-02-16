Νάγκελ (ΕΚΤ): Δεκτικός στην κυκλοφορία stablecoins σε ευρώ

«Βλέπω επίσης αξία στα stablecoins σε ευρώ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διασυνοριακές πληρωμές από ιδιώτες και επιχειρήσεις με χαμηλό κόστος» υπογράμμισε.

Την άποψή του πως τα stablecoins σε ευρώ μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για φθηνές διεθνείς μεταφορές χρημάτων, συμπληρώνοντας την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δημιουργήσει ένα ψηφιακό κοινό νόμισμα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ.

Σχολιάζοντας τις διατλαντικές εντάσεις, το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ μιλώντας σε εκδήλωση τη Δευτέρα στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Γερμανία τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ανεξάρτητη στα συστήματα πληρωμών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Νάγκελ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «το Ευρωσύστημα θα μπορούσε να υποστηρίξει μέσα πληρωμής που βασίζονται στην τεχνολογία DLT και δεν σχετίζονται άμεσα με το χρήμα της κεντρικής τράπεζας, ιδίως καταθέσεις με stablecoins σε ευρώ».

Προειδοποίησε ωστόσο ότι «μια υποθετική αντικατάσταση ενός εγχώριου νομίσματος με stablecoins θα ισοδυναμούσε με δολαριοποίηση της αντίστοιχης οικονομίας», αν και χαρακτήρισε τον κίνδυνο μικρό.