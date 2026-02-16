Μητσοτάκης: Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα χρόνια που έρχονται

Εθνικό πλεονέκτημα η πολιτική σταθερότητα. Εφαλτήριο προόδου η ομαλότητα. «Απέναντί μας μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία».

«Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Ν.Δ., που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt.

«Το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μία τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι;» διερωτήθηκε.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου. Απέναντί μας είναι μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Σας διαβεβαιώνω ότι το πρώτο πράγμα που συζητάω με τους ομόλογους μου είναι η αύξηση του κόστους ζωής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη χώρα μας αλλά ευρωπαϊκό».