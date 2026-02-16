Στη Νιγηρία 100 στρατιωτικοί από τις ΗΠΑ για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις κατά των ανταρτών

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο νιγηριανός στρατός είχε γνωστοποιήσει πως ανέμενε την άφιξη περίπου 200 αμερικανών στρατιωτικών.

Περίπου 100 αμερικανοί στρατιωτικοί έφθασαν στη Νιγηρία για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις κατά των ισλαμιστών ανταρτών, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων. Ο υποστράτηγος Σαμάιλα Ουμπά διευκρίνισε ότι οι αμερικανοί στρατιωτικοί παρέχουν εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς να εμπλέκονται ενεργά σε επιθέσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο νιγηριανός στρατός είχε γνωστοποιήσει πως ανέμενε την άφιξη περίπου 200 αμερικανών στρατιωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετά μεταγωγικά αεροσκάφη με αμερικανούς στρατιώτες και εξοπλισμό εθεάθησαν στις βόρειες πολιτείες της Νιγηρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταγγείλει τον «διωγμό» των χριστιανών στη βόρεια Νιγηρία, με τη νιγηριανή κυβέρνηση να αρνείται τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως τζιχαντιστικές και άλλες ένοπλες οργανώσεις εξαπολύουν επιθέσεις τόσο εναντίον χριστιανών όσο και εναντίον μουσουλμάνων.

Στις 25 Δεκεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ). Οι νιγηριανές αρχές ανέφεραν πως ενέκριναν και συντόνισαν με την Ουάσινγκτον την στρατιωτική επιχείρηση στην πολιτεία Σοκότο, κατά την οποία σκοτώθηκαν «πολλοί» μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την Αφρική (AFRICOM) επιβεβαίωσε πως μια «μικρή ομάδα» αμερικανών στρατιωτικών βρίσκεται στη Νιγηρία και συμμετέχει ενεργά στη συγκέντρωση πληροφοριών για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής απειλής.

