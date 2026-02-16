Ζαχαράκη: «Προσχηματικές οι ανακοινώσεις περί “μονομερούς” Εθνικού Διαλόγου»

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία οργανώνεται «με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή όλων».

«Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό απολυτήριο με διαχρονική ισχύ και κοινωνική αποδοχή. Αυτό δεν θα επιτευχθεί με ανταλλαγή ανακοινώσεων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου. Η ευθύνη συμμετοχής αναλογεί ίδια σε όλους μας». Αυτό τόνισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

«Ελάχιστες ώρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο διαπιστώνω με λύπη μου να προβάλλονται από κόμματα της Αντιπολίτευσης προσχηματικές αιτιάσεις, οι οποίες δεν διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου και παρουσίασα την αρχιτεκτονική του διαλόγου», σημείωσε η κα. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπήρξε θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση για Εθνικό Διάλογο.

«Οι αιτιάσεις περί "εθνικού μονολόγου" και το "τελεσίγραφο" απόσυρσης της Επιτροπής για να ξεκινήσει δήθεν ο διάλογος από μηδενική βάση υποδηλώνουν πολιτική αμηχανία και προσβάλουν πρωτίστως τα μέλη και την αποστολή της Επιτροπής», υπογράμμισε η κα. Ζαχαράκη.

Επιπλέον, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου αποτελεί το «επιστημονικό όργανο επεξεργασίας των προτάσεων», όπου και τα κόμματα θα διατυπώσουν τις θέσεις τους οι οποίες και θα αξιολογηθούν από την επιτροπή.

«Η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου δεν υποκαθιστά τη Βουλή, ούτε τον πολιτικό διάλογο. Ο διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής είναι ανοιχτός και θεσμικά εγγυημένος. Η συμμετοχή εκπροσώπων διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών θα οργανωθεί από την ίδια την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου. Με θεματικές προσκλήσεις και ακροάσεις· πρακτική που ακολουθήθηκε και σε προηγούμενους διαλόγους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, θα υπάρξει ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση σε ειδική πλατφόρμα», τόνισε η κα. Ζαχαράκη.

Τέλος, ανέφερε ότι η πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα κόμματα παραμένει «ανοιχτή, ειλικρινής και χωρίς προσχήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ