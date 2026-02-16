Πολιτική | Ελλάδα

Εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Newsroom
Εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης
Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, με την οποία και γίνεται γνωστό ότι «με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
