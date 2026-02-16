Τέμπη: Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε εκταφή εννέα θυμάτων εντός της εβδομάδας

Έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει να γίνουν οι εκταφές των εννέα σορών των θυμάτων των Τεμπών.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr, τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

Με τη νέα της παραγγελία επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.