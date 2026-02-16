Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν ντροπή γι’ αυτά που γράφουν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηδάκης: Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν ντροπή γι’ αυτά που γράφουν
«Αποκυήματα φαντασίας τα δημοσιεύματα για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν».

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας» αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση «Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα».

«Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι' αυτά που γράφουν» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fly Over Θεσσαλονίκης (ΣΔΙΤ): «Παράθυρο» για αποζημιώσεις σε ΑΒΑΞ - ΜΕΤΚΑ;

ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχεται ο λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων - Κλείνει η πλατφόρμα του Ε9

Σε εφαρμογή από σήμερα το Εργάνη ΙΙ: Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους

tags:
Κωστής Χατζηδάκης
Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider