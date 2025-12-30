ΧΑ: Ο Γενικός Δείκτης «ψηλαφίζει» νέα υψηλά στην εκπνοή του έτους

Σε αναμενόμενα υποτονικούς τόνους οι συναλλαγές της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην προτελευταία συνεδρίαση του 2025. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η Τιτάν συνεχίζοντας το ανοδικό σερί.

Απουσία καταλυτών, οι κινήσεις των επενδυτών παραμένουν ως επί το πλείστον επιλεκτικές και στοχευμένες, ωστόσο υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις μετοχών με αυξημένη κινητικότητα.

Μία από αυτές είναι η περίπτωση της Τιτάν, με τη μετοχή να βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό ανοδικό της σερί. Ο τίτλος συμπλήρωσε χθες 9 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη 14% και σήμερα διασπά ανοδικά και το επίπεδο των 53 ευρώ.

Ανοδικά αντιδρούν και οι μετοχές των τραπεζών, μετά τις χθεσινές πιέσεις, με τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη να εντοπίζονται στους τίτλους των Credia (+1,13%) και ΕΤΕ (+0,98%).

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αγορά αν και σε εορταστικούς ρυθμούς, όχι μόνο κρατά επαφή με τα πρόσφατα υψηλά, αλλά, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, δείχνει διατεθειμένη στην εκπνοή του έτους να δοκιμάσει και ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Εκτός συνόρων, οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση, κάτι που αναπόφευκτα επηρεάζει και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία του 2025 για τον DAX, καθώς αύριο 31/12 η αγορά της Φρανκφούρτης θα είναι κλειστή.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας βρίσκεται στις 2.128,19 μονάδες με μικρά κέρδη 0,22%. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.131,22 μονάδες, που αποτελεί την πέμπτη υψηλότερη ενδοσυνεδριακή τιμή εντός του 2025. Υπενθυμίζεται ότι σε επίπεδο κλεισίματος το φετινό υψηλό βρίσκεται στις 2.127,79 μονάδες (από τις 23/12).

Ανοδικά κινείται στο μεταξύ και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,43% στις 2.331,57 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 που υποχωρούν και 59 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 12,24 εκατ. ευρώ.