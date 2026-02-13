ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια νομικών υπηρεσιών της Goldman Sachs λόγω σχέσεων με τον Έπστιν

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον διευκρίνισε ότι αποδέχθηκε την παραίτηση της Ρούμλερ, σημειώνοντας ότι σέβεται την απόφασή.

Η διευθύντρια νομικών υπηρεσιών της Goldman Sachs θα αποχωρήσει από τη θέση της, επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη η τράπεζα, αφού έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδειξαν ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν, τον οποίο είχε συμβουλεύσει για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφορικά με τα εγκλήματά του.

Η Κάθριν Ρούμλερ θα αποχωρήσει από την τράπεζα στις 30 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωση που έστειλε στους Financial Times η Ρούμλερ εξήγησε την απόφασή της να παραιτηθεί λέγοντας ότι δεν επιθυμεί «η προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο πρόσωπό μου, αναφορικά με την προηγούμενη δουλειά μου ως ιδιώτη δικηγόρου» να βλάψει την τράπεζα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον διευκρίνισε ότι αποδέχθηκε την παραίτηση της Ρούμλερ, σημειώνοντας ότι σέβεται την απόφασή. Εξάλλου την ευχαρίστησε «για την ποιότητα των νομικών της συμβουλών αναφορικά με σημαντικά ζητήματα της τράπεζάς μας».

Η Ρούμλερ ξεκίνησε να εργάζεται στην Goldman Sachs το 2020, ενώ προηγουμένως εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο Latham & Watkins. Επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα εργάστηκε σε σημαντικές θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης, από το 2009 ως το 2011, όταν ανέλαβε τη θέση της νομικής συμβούλου του Λευκού Οίκου ως τον Ιούνιο του 2014

Η σχέση της με τον Έπστιν έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εγγράφων που αφορούσαν την υπόθεση του σεξουαλικού εγκληματία, πριν μήνες. Μέχρι πρότινος η τράπεζα εξέφραζε την υποστήριξή της στη Ρούμλερ.

Μέχρι την παραίτησή της η Ρούμλερ προσπαθούσε να πάρει αποστάσεις από τον χρηματιστή και τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί από τη θέση της στη Goldman Sachs. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μάλιστα είχε αποκαλέσει τον Έπστιν «τέρας», με εκπρόσωπο της τράπεζας να δηλώνει ότι η Ρούμλερ «λυπάται που τον γνώρισε».

Όμως νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψαν τα δεκάδες μέιλ που είχαν ανταλλάξει η Ρούμλερ με τον Έπστιν, τον οποίο μερικές φορές αποκαλούσε «θείο Τζέφρι» και δήλωνε ότι τον λατρεύει.

Οι δυο τους είχαν φιλικές σχέσεις μέχρι λίγο καιρό πριν την αυτοκτονία του Έπστιν το 2019 στη φυλακή όπου κρατούνταν και πολύ μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 για εξώθηση ανήλικου σε πορνεία.

Μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο το 2014 και όσο διάστημα εργαζόταν για ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο η Ρούμλερ έλαβε πολλά ακριβά δώρα από τον Έπστιν, μεταξύ των οποίων τσάντες και ένα γούνινο παλτό.

«Τόσο ωραίο και ευγενικό! Ευχαριστώ, θείε Τζέφρι!!!», έγραψε το 2018.

Επιπλέον η Ρούμλερ ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα στα οποία είχε τηλεφωνήσει ο Έπστιν στις 6 Ιουλίου 2019 όταν συνελήφθη, σύμφωνα με δύο έγγραφα τα οποία βιάζονται σε σημειώσεις μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ξεχωριστό σημείωμα του FBI αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα ο Έπστιν είπε: «Πρόκειται για εξώθηση σε πορνεία. Πρόκειται για ανήλικη.», ενώ έκανε δηλώσεις όπως: «αυτό είναι κακό, είναι πολύ κακό».

Η Ρούμλερ είχε εκτενή επικοινωνία με τον Έπστιν από το 2014 ως το 2019. Του προσέφερε εξάλλου συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει μια έρευνα του Τύπου το 2019 αναφορικά με τη φερόμενη ειδική μεταχείριση που έλαβε λόγω των διασυνδέσεών του.