Έρευνα: Το προφίλ των γυναικών που δυσκολεύονται να κόψουν το κάπνισμα και κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν καρκίνο

Οι γυναίκες καπνίστριες που δυσκολεύονται να κόψουν το κάπνισμα είναι μέσης ηλικίας και από χαμηλότερες οικονομικές τάξεις. Το κάπνισμα αποτελεί τον κυρίαρχο καρκινογόνο παράγοντα, με τις πληθυσμιακές ομάδες που δυσκολεύονται να το κόψουν να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανισότητες αναφορικά με τον καρκίνο.

Οι γυναίκες μέσης ηλικίας που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές τάξεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καπνίζουν και να δυσκολεύονται να διακόψουν το κάπνισμα, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών τουUniversity College London (UCL). Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση BMC Medicine και χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Cancer Research UK (ο αντίστοιχος βρετανικός οργανισμός της δικής μας Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας), ανέλυσε τις συνήθειες καπνίσματος των γυναικών ανά ηλικία και κοινωνικοοικονομική κατάσταση και αποκάλυψε ότι για τις γυναίκες από λιγότερο ευάλωτα περιβάλλοντα, τα ποσοστά καπνίσματος είναι μεν υψηλότερα στην εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή, αλλά αργότερα μειώνονται αισθητά. Στον αντίποδα, τα ποσοστά καπνίσματος για τις γυναίκες πιο ευάλωτων κοινωνικών και οικονομικών τάξεων κορυφώνονται στη μέση ηλικία και μάλιστα είναι υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών από ανώτερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις.

Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει κατά 50% τις ανισότητες στον καρκίνο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κάπνισμα αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία ανισοτήτων στον καρκίνο που μπορεί να προληφθεί. Οι άνθρωποι που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές είναι πιο πιθανό να καπνίζουν και δυσκολεύονται να το κόψουν.

Εκτιμάται ότι η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να μειώσει κατά 50% το χάσμα ανισότητας στην Αγγλία αναφορικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Το κάπνισμα (από μόνο του) προκαλεί περίπου 57.700 κρούσματα καρκίνου κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο-γεγονός που ισοδυναμεί με περίπου 160 κρούσματα καρκίνου κάθε μέρα.

Αυξημένη ψυχολογική πίεση υφίστανται οι γυναίκες κοντά στην εμμηνόπαυση

Τα ευρήματα της νέας μελέτης δείχνουν επίσης ότι οι περισσότερες γυναίκες προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα νωρίτερα στη ζωή τους και πως οι γυναίκες από όλα τα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα με παρόμοιους ρυθμούς-κάτι που μπορεί να σχετίζεται και την επιθυμία για μητρότητα, καθώς είναι διεθνώς γνωστό που το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη αντενδείκνυται αυστηρά. Ωστόσο, οι γυναίκες από πιο υποβαθμισμένα περιβάλλοντα έχουν λιγότερη επιτυχία, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών από 45 ετών έως και 60 ετών. Αυτό είναι ένα στάδιο κατά το οποίο πολλές γυναίκες διανύουν την προεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, με συνέπεια η ψυχολογική πίεση που νιώθουν να αυξάνεται και να αυξάνεται και το σωματικό τους βάρος, κάτι που μπορεί να τις ωθεί στο να καπνίσουν για να αδυνατίσουν (καθώς το κάπνισμα αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό όποτε διευκολύνει την καύση των θερμίδων).

Η επικεφαλής συγγραφέας, καθηγήτρια Σάρα Τζάκσον (Sarah Jackson) από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Φροντίδας Υγείας του UCL, επεσήμανε: «Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε ότι οι γυναίκες από πιο υποβαθμισμένα περιβάλλοντα δυσκολεύονται να κόψουν το κάπνισμα, ειδικά στη μέση ηλικία. Πολλές γυναίκες στην ηλικία των 40 ετών και των 50 ετών προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις υποχρεώσεις στην εργασία και το σπίτι με τις βιολογικές αλλαγές που υφίστανται όπως η εμμηνόπαυση και αυτές οι πιέσεις κάνουν τη διακοπή του καπνίσματος ιδιαίτερα δύσκολη. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν σημαντικά κενά στην κατανόησή μας για την υγεία των γυναικών σε κάθε στάδιο ζωής και υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους βιολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα τους να διακόψουν το κάπνισμα σε διαφορετικές ηλικίες».

Οι άνδρες μέσης ηλικίας δεν δυσκολεύονται να κόψουν το κάπνισμα

Είναι ενδιαφέρον ότι η μειωμένη επιτυχία διακοπής του καπνίσματος στη μέση ηλικία δεν παρατηρήθηκε σε άνδρες από παρόμοιο υπόβαθρο, γεγονός που υποδηλώνει μια πρόκληση που μπορεί να είναι μοναδική για τις γυναίκες. Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2025 και αναλύθηκαν για να διαπιστωθούν οι τάσεις καπνίσματος στις γυναίκες σε όλη την Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία, με την διευθύνουσα σύμβουλο του Οργανισμού «Cancer Research UK», Μισέλ Μίτσελ (Michelle Mitchell) να επισημαίνει: «Το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία θανάτων από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί βασικό παράγοντα ανισοτήτων στον καρκίνο. Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει πώς οι γυναίκες μέσης ηλικίας από πιο υποβαθμισμένα περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Κανείς όμως δεν πρέπει να μείνει πίσω στο ταξίδι προς ένα Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς καπνό. Είναι απαραίτητο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ψηφίσει και να εφαρμόσει γρήγορα το νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Οι κυβερνήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει επίσης να χρηματοδοτήσουν με βιώσιμο τρόπο την υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος στηρίζοντας περισσότερο όσους πλήττονται από τις ανισότητες».