Η BP πουλά το 65% των μετοχών της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων

Το deal αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισ. δολάρια, μαζί με το το χρέος της.

Σε συμφωνία να πουλήσει στην αμερικανική επενδυτική Stonepeak Partners το πλειοψηφικό μερίδιό της στην Castrol κατέληξε η ΒP σύμφωνα με το Bloomberg την Τετάρτη.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας θα ξεφορτωθεί το 65% των μετοχών του στη μονάδα λιπαντικών, έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, ενώ θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο μέσω κοινοπραξίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της BP να ρευστοποιήσει assets αξίας 20 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του 2027 καθώς έχει δεσμευτεί να επικεντρωθεί ξανά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να μειώσει το κόστος και να συρρικνώσει το χρέος της.

tags:
BP
Μετοχές
Εξαγορά
Καύσιμα
Ενέργεια
