Ιστορικό ράλι για τα πολύτιμα μέταλλα - Πάνω από τα 4.500 δολάρια ο χρυσός

Nέο ιστορικό υψηλό πέτυχε ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η ένταση στη Βενεζουέλα κλιμακώνεται και οι αγορές προεξοφλούν νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Στο ανοδικό κύμα συμμετείχαν και το ασήμι με την πλατίνα, τα οποία επίσης κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ημερών. Η αξία του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά ακόμη και τα 4.519 δολάρια ανά ουγγιά Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε πετρελαιοφόρα πλοία, ενίσχυσαν τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, θα προχωρήσει σε νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και το επόμενο έτος, εξέλιξη που ευνοεί τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν προσφέρουν απόδοση τόκου.

Από τις αρχές του έτους, ο χρυσός έχει ενισχυθεί περισσότερο από 70%, ενώ το ασήμι έχει καταγράψει άνοδο 150%, με αμφότερα τα μέταλλα να οδεύουν προς την καλύτερη ετήσια επίδοσή τους από το 1979. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος στηρίζεται τόσο στις αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες όσο και στις ισχυρές εισροές κεφαλαίων σε ETFs. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, τα συνολικά αποθέματα σε ETFs που βασίζονται στον χρυσό αυξήθηκαν κάθε μήνα φέτος, με μοναδική εξαίρεση τον Μάιο.

Στην ενίσχυση της ανοδικής τάσης συνέβαλαν και οι επιθετικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και οι δημόσιες παρεμβάσεις του που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Fed. Παράλληλα, οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτό που αποκαλείται «συναλλαγή υποτίμησης», εγκαταλείποντας σταδιακά τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία αποτιμώνται τα πρώτα, υπό τον φόβο ότι η αξία τους θα διαβρωθεί μακροπρόθεσμα λόγω της εκτόξευσης του δημόσιου χρέους.

«Οι βασικοί μοχλοί για τον χρυσό και το ασήμι αυτή την περίοδο είναι ο συνδυασμός της σταθερής φυσικής ζήτησης και της αυξημένης ευαισθησίας στους μακροοικονομικούς κινδύνους», σημειώνει ο Τζον Φίνι, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της Guardian Vaults με έδρα το Σίδνεϊ. «Η δυναμική της αγοράς δεν δείχνει να εξαντλείται, αλλά αντίθετα να ενισχύεται, κάτι που υποδηλώνει βαθιά επενδυτική πεποίθηση και όχι απλώς πρόσκαιρο κερδοσκοπικό ενθουσιασμό».

Ρεκόρ πάνω από τα $2.300 για την πλατίνα

Η πλατίνα εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 2.300 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η προσφορά παραμένει περιορισμένη και το κόστος δανεισμού κινείται σε ιστορικά αυξημένα επίπεδα.

Το μέταλλο κατέγραψε άνοδο για δέκατη συνεχόμενη συνεδρίαση -το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από το 2017- ενώ από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί περισσότερο από 150%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τότε που το Bloomberg άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία, το 1987. Το πρόσφατο ράλι συνδέεται με ενδείξεις περαιτέρω «σύσφιγξης» στην αγορά του Λονδίνου, καθώς τράπεζες μεταφέρουν ποσότητες πλατίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στον κίνδυνο επιβολής δασμών.

Σε τροχιά για το καλύτερο έτος από το 2009 ο χαλκός

Ο χαλκός συνέχισε το εντυπωσιακό ράλι του Δεκεμβρίου, το οποίο έχει εκτοξεύσει τις τιμές του βιομηχανικού μετάλλου σε πρωτοφανή επίπεδα, πάνω από τα 12.000 δολάρια ο τόνος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για μια πιο «σφιχτή» παγκόσμια αγορά το 2026.

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στον χαλκό, εκτιμώντας ότι η αυξημένη ροή μετάλλου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες -με στόχο να προηγηθεί ενδεχόμενων δασμών στις εισαγωγές- θα περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες για τους αγοραστές στον υπόλοιπο κόσμο. Οι τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) οδεύουν πλέον προς ετήσια άνοδο 38%, τη μεγαλύτερη από το 2009.

Την Τετάρτη, η τιμή του χαλκού ενισχύθηκε έως και 0,8%, φθάνοντας τα 12.156,50 δολάρια ο τόνος -μόλις 3 δολάρια χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της Δευτέρας- πριν διαμορφωθεί στα 12.109,50 δολάρια στις 10:37 το πρωί, ώρα Σαγκάης.