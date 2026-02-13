Οικονομία | Ελλάδα

Μειώθηκε κατά 5,4% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

Μείωση 5,4% παρουσίασε τον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2024

Μείωση 5,4% παρουσίασε τον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023 είχε καταγραφεί αύξηση 0,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

