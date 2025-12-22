ΧΑ: Σε νέο υψηλό έτους ο Γενικός Δείκτης λίγο πριν την εκπνοή του 2025

Το υψηλότερο κλείσιμο του 2025 «έγραψε» ο Γενικός Δείκτης. Ξεχώρισε το άλμα της Alpha Bank.

Σε νέο υψηλό για το 2025 βρέθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, λίγο πριν την εκπνοή του έτους.

Παρά τις πτωτικές τάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, βρίσκοντας ώθηση στο αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο σε τραπεζικά όσο και σε μη τραπεζικά blue chips και με τζίρο που διατηρήθηκε πολύ κοντά στα επίπεδα του ΚΜΟ 100 ημερών, ο Γενικός Δείκτης από τις 12:00 και μετά κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος.

Έτσι, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας με άνοδο 0,70% στις 2.127,20 μονάδες, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή κλεισίματος εντός του 2025 - και νέο υψηλό 15ετίας.

Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ βρέθηκε έως τις 2.128,58 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι η υψηλότερη ενδοσυνεδριακή τιμή του ΓΔ εντός του έτους παραμένουν οι 2.135,29 μονάδες της 14ης Αυγούστου.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε επίσης με κέρδη, ενισχυμένος 1,42% στις 2.359,54 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις 26 Νοεμβρίου. Από τη σύνθεσή του ξεχώρισε η Alpha Bank, κλείνοντας με κέρδη που ξεπέρασαν το 3,5%, ενώ από πλευράς τζίρου ξεχώρισαν η Eurobank με 55,64 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων το 56,2% μέσω πακέτων) και η Τρ. Πειραιώς που επανήλθε σήμερα σε διαπραγμάτευση με τζίρο 40,4 εκατ. ευρώ.

Η αγορά εξακολουθεί να χρειάζεται μία ισχυρή συνεδρίαση ώστε να πραγματοποιήσει την πολυπόθητη αλλαγή επιπέδου, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες συσσώρευσης, όπως σχολίαζε το πρωί της Δευτέρας Fast Finance.

«Τα παράγωγα συμβόλαια έκλεισαν για ακόμη μία φορά στα υψηλά τους, με το κλίμα αισιοδοξίας να είναι διάχυτο στο ταμπλό και τους περισσότερους επενδυτές να προσδοκούν ένα έντονο January Effect» σημείωνε μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή, ενώ σε επίπεδο τεχνικής εικόνας η ανάκτηση των 2.115 μονάδων, ανοίγει τον δρόμο μία νέα ανοδική κίνηση, με κοντινό στόχο τις 2.187 μονάδες και επόμενο τις 2.240.

Μεταξύ άλλων, η Fast Finance τόνιζε πως «η εκτεταμένη συσσώρευση στον τραπεζικό κλάδο υποδηλώνει ότι ενδέχεται να δώσει σημαντική κίνηση στο προσεχές διάστημα».

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή εβδομάδα ολοκληρώνεται με την αυριανή συνεδρίαση, η αγορά θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα 24 - 26 Δεκεμβρίου, και το έτος θα ολοκληρωθεί με τις τρεις συνεδριάσεις της ερχόμενης εβδομάδας.

Τη Δευτέρα, στο σύνολο του ταμπλό 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 44 που υποχώρησαν και 33 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 223,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €42,99 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 3,61% στα 3,62 ευρώ, η Motor Oil ενισχύθηκε 2,47% στα 31,48 ευρώ, ενώ με κέρδη 1,80% και 1,72% ακολούθησαν οι Jumbo και Helleniq Energy. Στο +1,58% έκλεισε η Eurobank, ενώ με κέρδη άνω του 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι τίτλοι των Τιτάν (+1,51%), Τρ. Κύπρου (+1,50%), ΔΕΗ (+1,12%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,05%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,90%), ΕΤΕ (+0,75%), Aegean (+0,70%), ΟΠΑΠ (+0,43%) και Τρ. Πειραιώς (+0,28%), ενώ αμετάβλητος στα 10,86 ευρώ έκλεισε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Cenergy υποχώρησε 2,64% στα 13,38 ευρώ, η Σαράντης 1,47% στα 13,38 ευρώ και η Coca-Cola HBC 1,12% στα 44 ευρώ. Στα 41,74 ευρώ έκλεισε η Metlen με απώλειες 1%, ενώ ακολούθησαν οι ΕΥΔΑΠ (-0,64%), Aktor (-0,64%) και Viohalco (-0,17%).