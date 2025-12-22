ΧΑ: «Σημειωτόν» ο Γενικός Δείκτης, σε απόσταση βολής από νέα υψηλά έτους

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια εβδομάδα δύο συνεδριάσεων. Επιστρέφει σε διαπραγμάτευση η Τρ. Πειραιώς με κέρδη άνω του 1%.

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια εβδομάδα δύο συνεδριάσεων, καθώς η αγορά θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα 24 - 26 Δεκεμβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης, όπως σχολιάζει η Fast Finance, έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα στα υψηλά της ζώνης των 2.113 μονάδων, επίπεδο το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Πλέον, η απόσταση από τα υψηλά έτους περιορίζεται μόλις στο 1%, με την αγορά να χρειάζεται μία ισχυρή συνεδρίαση ώστε να πραγματοποιήσει την πολυπόθητη αλλαγή επιπέδου, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες συσσώρευσης» επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

«Τα παράγωγα συμβόλαια έκλεισαν για ακόμη μία φορά στα υψηλά τους, με το κλίμα αισιοδοξίας να είναι διάχυτο στο ταμπλό και τους περισσότερους επενδυτές να προσδοκούν ένα έντονο January Effect» προσθέτει η Fast Finance ενώ, σε επίπεδο τεχνικής εικόνας, πρώτο βήμα για τον Γενικό Δείκτη θα είναι η ανάκτηση των 2.115 μονάδων, ώστε από εκεί να επιχειρήσει μία νέα ανοδική κίνηση, με κοντινό στόχο τις 2.187 μονάδες και επόμενο τις 2.240.

Μεταξύ άλλων, η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως «η εκτεταμένη συσσώρευση στον τραπεζικό κλάδο υποδηλώνει ότι ενδέχεται να δώσει σημαντική κίνηση στο προσεχές διάστημα. Το rotation παραμένει ενεργό και, σε μία bull market, το ενδιαφέρον στρέφεται δικαιολογημένα περισσότερο στις επιμέρους μετοχές παρά στον ίδιο τον Γενικό Δείκτη».

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.112,10 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, έχοντας ήδη αλλάξει πρόσημο 7 φορές πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της συνεδρίασης.

Σε θετικό έδαφος ο τραπεζικός δείκτης, ενισχύεται 0,37%στις 2.335,25 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 1,11% της Τρ. Πειραιώς, η οποία επιστρέφει από σήμερα σε διαπραγμάτευση.

Στο σύνολο του ταμπλό 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 που υποχωρούν και 59 που διατηρούνται αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 10,96 εκατ. ευρώ.