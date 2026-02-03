PepsiCo: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη και έσοδα τριμήνου

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η PepsiCo, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα αναψυκτικά της στις διεθνείς αγορές.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η PepsiCo την Τρίτη, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα αναψυκτικά της στις διεθνείς αγορές, καθώς και από την ενίσχυση των ποτών χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά ήταν 2,26 δολ. ανά μετοχή, έναντι 2,24 δολ. της εκτίμησης αναλυτών της LSEG.

Τα έσοδα ήταν 29,34 δισ. δολ. έναντι 28,97 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Ο κολοσσός των αναψυκτικών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τέταρτου τριμήνου ύψους 2,54 δισ. δολ., ή 1,85 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα από 1,52 δισ. δολ., ή 1,11 δολ. ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξαιρουμένων των χρεώσεων αναδιάρθρωσης και απομείωσης και άλλων στοιχείων, η εταιρεία κέρδισε 2,26 δολάρια ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 29,34 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Το προηγούμενο έτος έχασε περίπου 5% και υστερεί σε επιδόσεςι σε σχέση με τον μεγάλο ανταγωνιστή της, την Coca-Cola, τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου της PepsiCo αντανακλούν μια διαδοχική επιτάχυνση στην αναφερόμενη και οργανική αύξηση των εσόδων, με βελτιώσεις τόσο στις επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής όσο και στις διεθνείς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ραμόν Λαγκουάρτα.

Ωστόσο, η εταιρεία βλέπει μειώσεις στον όγκο πωλήσεων, ιδίως για τις επιχειρήσεις της στη Βόρεια Αμερική. Η μέτρηση εξαιρεί τις διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών για να αντικατοπτρίζει τη ζήτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεων για τα τρόφιμα μειώθηκε κατά 2% στο τρίμηνο, αν και ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεων για τα ποτά της αυξήθηκε κατά 1%.

Η Pepsi επανέλαβε επίσης τις προοπτικές για το 2026 που παρείχε η εταιρεία τον Δεκέμβριο. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα οργανικά έσοδα θα αυξηθούν μεταξύ 2% και 4% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε σταθερό νόμισμα θα αυξηθούν σε ένα εύρος 4% έως 6%.