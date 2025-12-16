Σε προπολεμικό χαμηλό η τιμή του ρωσικού πετρελαίου - Χάνει τα 60 δολάρια το Brent

Αισθητή πτώση για την τιμή του «μαύρου χρυσού» από τη Μόσχα. Σε νέο γύρο καθοδικών πιέσεων τελούν Brent και WTI.

Σε χαμηλό από τον Φεβρουάριο του 2022 πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία διολισθαίνουν οι τιμές του ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς οι κυρώσεις εντείνουν τις εκπτώσεις που χρειάζεται να προσφέρει η πετρελαϊκή βιομηχανία της Μόσχας και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχωρούν, με αισθητές απώλειες να σημειώνουν ταυτόχρονα το Brent και το αμερικανικό West Texas Intermediate.

Κατά μέσο όρο, οι Ρώσοι εξαγωγείς πετρελαίου λαμβάνουν λίγο πάνω από 40 δολάρια το βαρέλι για φορτία που αποστέλλονται από τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και το ανατολικό λιμάνι Κοζμίνο, που ισοδυναμεί με πτώση 28% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σύμφωνα με το Βloomberg, με τους πρόσφατους περιορισμούς που στοχεύουν τους πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil να διευρύνουν τις πιέσεις.

Το αυξανόμενο δυτικό πρέσινγκ στο εμπόριο «μαύρου χρυσού» της Ρωσίας έχει καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολη την πώληση και την παράδοση των βαρελιών, με μέτρα που στοχεύουν επίσης τα διυλιστήρια σε κορυφαίους αγοραστές όπως η Ινδία. Τα έσοδα που λαμβάνει η Ρωσία για το πετρέλαιό της - τα οποία σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας - είναι κρίσιμα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

O χαμηλότερoς τζίρος επιβαρύνει τα οικονομικά των πετρελαϊκών εταιρειών της χώρας και μειώνουν το ποσό των φόρων που πληρώνουν για να καταλήξει στα ταμεία του Κρεμλίνου. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμπλακεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας επιβραδύνεται σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Ινδία.

Παράλληλα, διευρύνεται η κατρακύλα για Brent και WTI καθώς οι προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας φάνηκαν να ενισχύονται, αυξάνοντας τις προσδοκίες για πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 1,8%, στα 59,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate διολισθαίνει 2% στα 55,71 δολάρια το βαρέλι.

«Προσθέτοντας στην πίεση, τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της Κίνας που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τροφοδότησαν περαιτέρω ανησυχίες ότι η παγκόσμια ζήτηση για "μαύρο χρυσό" μπορεί να μην είναι αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την πρόσφατη αύξηση της προσφοράς», επεσήμανε σε report του ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης με τον βραδύτερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα στοιχεία προκάλεσαν ανησυχίες ότι η στρατηγική της Κίνας να βασίζεται στις εξαγωγές για να αντισταθμίσει την ασθενή εγχώρια ζήτηση μπορεί να παραπαίει.