Χατζηδάκης: Έτοιμο την άνοιξη του 2027 το νέο γήπεδο στον Βοτανικό - Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε πως με τους βετεράνους των «πρασίνων» τον ενώνει «η αγάπη μας για το Τριφύλλι».

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027» διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην εκδήλωση των Παλαίμαχων του «τριφυλλιού».

«Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό» τόνισε.

«Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους "μύθους" του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες» κατέληξε.

Κωστής Χατζηδάκης
Παναθηναϊκός
Γήπεδο
Ποδόσφαιρο
Βοτανικός
Διπλή Ανάπλαση
