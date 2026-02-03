Κοντογεώργης για συνταγματική αναθεώρηση: Απαραίτητος ο διάλογος για την ενίσχυση της δημοκρατίας

«Το Σύνταγμα του 1975 εμπέδωσε και εμβάθυνε τη Δημοκρατία μας, δεν είναι, όμως, αποσυνδεδεμένο από τα σύγχρονα ζητήματα και ό,τι γίνεται στην κοινωνία. Θα πρέπει να εντάξουμε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν», ανέφερε.

Στη συνταγματική αναθεώρηση και τη συζήτηση που έχει εκκινήσει αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, στη σημερινή συνέντευξη στο κανάλι ERTnews, ύστερα από τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

«Το Σύνταγμα του 1975 εμπέδωσε και εμβάθυνε τη Δημοκρατία μας, δεν είναι, όμως, αποσυνδεδεμένο από τα σύγχρονα ζητήματα και ό,τι γίνεται στην κοινωνία. Θα πρέπει να εντάξουμε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν», ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός. «Εμείς θέλουμε και θεωρούμε απαραίτητο για την χώρα μας να υπάρχουν συνθήκες συναίνεσης και ηρεμίας. Δε θα συμφωνήσουμε σε όλα, ούτε βέβαια είναι απαραίτητο. Μπορούμε όμως σε αυτά που αποτελούν τον πυρήνα της ποιότητας της δημοκρατίας μας και επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς να συζητήσουμε όλοι. Μόνο έτσι, τουλάχιστον όσοι λογίζουμε εαυτούς ως υπεύθυνες και σοβαρές δυνάμεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην χώρα μας», δήλωσε το κυβερνητικό στέλεχος.

Ειδική μνεία έγινε στο ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της αξιολόγησής τους, για το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης. Η τελευταία «αποτελεί ενδεικτικό μέτρο του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της κουλτούρας της ελληνικής πολιτείας», υποστήριξε ο υφυπουργός.

Συνέχισε επιχειρηματολογώντας ότι δε θα πρέπει οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων να αποτελέσουν δικαιολογία, ώστε να μη συμμετέχουν όλοι στη συζήτηση. Αντίθετα, ο κατάλογος των θεμάτων, που τέθηκε αρχικά από τον πρωθυπουργό, θα διευρυνθεί μέσα από μία ψύχραιμη και προς το συμφέρον του ελληνικού λαού συζήτηση, όπως ο ίδιος ελπίζει. «Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί την κορωνίδα της θεσμικής διαδικασίας στην χώρα μας και της συνεννόησης που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας» και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις εκ των προτέρων έχουν απορρίψει κάθε δυνατότητα συνεννόησης. Όμως, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτήν τη γραμμή, γιατί είναι η εθνικά συμφέρουσα και καλλιεργεί ένα δημόσιο κλίμα και ύφος που επιτρέπει τη συζήτηση για αυτά που συμφέρουν την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για τον εκλογικό νόμο, ο υφυπουργός ξεχώρισε τη θεσμική προσήλωση που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν επιδείξει στο ζήτημα αυτό. «Εμείς προφανώς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία εξασφαλίζει μία σταθερότητα και μία συνέχεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις και θα καθορίσει τους συσχετισμούς και ο πρωθυπουργός, αν χρειαστεί, θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή.

Επίσης, όσον αφορά στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αφελής, «ξέρουμε σε ποια γειτονιά βρισκόμαστε και ξέρουμε τους ιστορικούς και γεωγραφικούς μας γείτονες. Ισχυρή Ελλάδα όμως σημαίνει δύο πράγματα: ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με αυτοσυγκράτηση και αυτοπεποίθηση». Παράλληλα έθεσε στο τραπέζι την υποχρέωση προς τους πολίτες και την ευρύτερη περιοχή να δημιουργούνται συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης. «Ο διάλογος δεν είναι πάντοτε αυτοσκοπός. Όμως, αποτελεί συνθήκη προκειμένου να επιτύχουμε το εθνικά συμφέρον».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός ξεχώρισε τη δυναμική παρουσία της χώρας στο ενεργειακό πεδίο, ερωτηθείς σχετικά. «Στη φάση της ενεργειακής και αμυντικής χειραφέτησης που υπάρχει στην ευρωπαϊκή ένωση η χώρα έχει καθοριστικό ρόλο, με τον κάθετο διάδρομο να εντάσσεται σε αυτήν την προοπτική. Αμυντικά, διπλωματικά, αλλά και ενεργειακά η χώρας μας αναβαθμίζεται σε ένα ασταθές περιβάλλον. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και στοχοπροσήλωση, και όλα θα πάνε καλά», δήλωσε κλείνοντας.

Κλείνοντας, για το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου, ο υφυπουργός δήλωσε ότι αποτελεί ένα πεδίο όπου υπάρχουν δυνατότητες συναίνεσης και συζήτησης. «Θα πρέπει να αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες διαλόγου. Υπάρχουν πυλώνες αυτής της αλλαγής για την ενδυνάμωση του ρόλου του λυκείου, το εξεταστικό σύστημα, τη διαφάνεια στα θέματα αυτά. Όλα θα τεθούν σε διάλογο. Άλλωστε είναι θέμα που έχει θέσει και το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ