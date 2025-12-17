Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία

Ένα νέο πακέτο κυρώσεων ετοιμάζουν οι ΗΠΑ κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας - Τα νέα μέτρα ενδέχεται να αποκαλυφθούν ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Ένα νέο πακέτο κυρώσεων ετοιμάζουν οι ΗΠΑ κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, με σκοπό να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές, όπως η στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» τάνκερ της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και εμπόρων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, δήλωσαν τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg.

Τα νέα μέτρα ενδέχεται να αποκαλυφθούν ήδη από αυτήν την εβδομάδα, ανέφεραν κάποιες από τις πηγές.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ συζήτησε τα σχέδια όταν συναντήθηκε με μια ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

My thanks to @EUAmbUS Ambassador Neliupšienė for hosting discussions this morning with the 27 EU Ambassadors to the United States.



President Trump is the President of Peace, and I reiterated that under his leadership, America will continue to prioritize ending the war in… pic.twitter.com/3SfQiL4lvw — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 15, 2025

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο Πρόεδρος της Ειρήνης και επανέλαβα ότι υπό την ηγεσία του, η Αμερική θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», έγραψε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X μετά τη συνάντηση.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Μια σειρά από κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022 δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής την στρατηγική του Πούτιν. Ωστόσο, τα μέτρα που στοχεύουν τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και το εμπόριο της Μόσχας έχουν οδηγήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη της εισβολής, προσθέτοντας σημαντική πίεση στην ήδη προβληματική οικονομία της χώρας, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι συζητήσεις για περαιτέρω μέτρα έρχονται καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σημείωσαν κάποια πρόοδο αυτή την εβδομάδα προς τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, βρέθηκε στο Βερολίνο για διήμερες συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη σημαντική πρόοδο σε ένα σύνολο εγγυήσεων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Κιέβου μετά τον πόλεμο.

Τα σημεία διχογνωμίας παραμένουν σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και τη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές. Το Κίεβο θέλει επίσης να δει γραπτώς τι ακριβώς θα κάνουν οι σύμμαχοί του σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, και ότι τα στρατεύματα και οι πληρεξούσιοί του Πούτιν έχουν προσπαθήσει και αποτύχει να τις καταλάβουν από το 2014. Οι προτάσεις των ΗΠΑ έχουν προτείνει τη μετατροπή της μη κατεχόμενης περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη ή ελεύθερη οικονομική ζώνη υπό ειδική διοίκηση.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 20% φέτος και την Τρίτη έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερις κορυφαίους Ρώσους παραγωγούς και σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας.