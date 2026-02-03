Τουρισμός

Viral χωριό στην Ιταλία λέει όχι στον τουρισμό της μίας ημέρας

Newsroom
Η Santa Maddalena (σ.σ. Αγία Μαγδαληνή) βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό στη νότια Ιταλία και αποτελεί Instagram-ικό προορισμό.

Η Ιταλία συνεχίζει να επιβάλει περιορισμούς στους επισκέπτες για να μειώσει τον υπερτουρισμό. Μετά το εισιτήριο στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, που τέθηκε σε ισχύ χθες, Δευτέρα (02/02), σήμερα γίνεται γνωστό πως χωριό στους Δολομίτες εισάγει μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των τουριστών σε μικρή γραφική εκκλησία.

Τα τελευταία χρόνια, είχε καταγραφεί μία αύξηση των επισκεπτών, ωστόσο πέρσι το καλοκαίρι σημειώθηκε κοσμοπλημμύρα, όπως δηλώνουν και οι ντόπιοι.

